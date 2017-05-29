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    Путин: санкции против России никак не помогут улучшению ситуации в Украине

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (354)

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    По словам президента РФ Владимира Путина, только отмена всяких ограничений, свободный рынок, свободная конкуренция, честная, необремененная политическими соображениями и конъюнктурными инструментами, может помочь развитию мировой экономики.
    Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Версальском дворце
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в отношении России никак не помогут урегулированию ситуации на Украине, и призвал французские СМИ бороться за отмену всяческих ограничений в мировой экономике.

    Алексей Якубин
    Фото из открытых источников
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    "Я хотел бы поблагодарить особенно за вторую часть вашего вопроса. Вы спросили, как санкции против России помогут нормализации кризиса на юго-востоке Украины: никак не помогут. Поэтому я обращаюсь и к вам, и к представителям СМИ Франции: боритесь за отмену всяческих ограничений в мировой экономике", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    Он поблагодарил французского журналиста за соответствующий вопрос. "Только отмена всяких ограничений, свободный рынок, свободная конкуренция, честная, необремененная политическими соображениями и конъюнктурными инструментами, может помочь развитию мировой экономики, будет способствовать решению таких задач, как борьба с безработицей и повышение жизненного уровня наших граждан", — сказал Путин.

    В понедельник Путин прибыл в Версаль для проведения переговоров по приглашению Макрона. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что президенты планируют обсудить двусторонние отношения, борьбу с терроризмом. Песков также подчеркивал, что вопрос осужденных в РФ украинцев не стоит в повестке переговоров Путина и Макрона, но российский лидер даст французскому коллеге исчерпывающее объяснение, если эта тема будет поднята.


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