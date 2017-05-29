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    Знаменитый игрок в гольф арестован за вождение в нетрезвом виде

    (обновлено: )3010
    По информации СМИ, американский гольфист Тайгер Вудс был остановлен полицейскими рано утром в понедельник в штате Флорида недалеко от своего дома.
    Американский гольфист Тайгер Вудс, 14-кратный победитель турниров Мэйджор
    ru.wikipedia.org

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Американский гольфист Тайгер Вудс, 14-кратный победитель турниров "Мэйджор", был арестован по обвинению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает Франс Пресс и Р-Спорт.

    По данным агентства, 41-летний спортсмен был остановлен полицейскими рано утром в понедельник в штате Флорида недалеко от своего дома.

    В результате Вудса забрали в полицейский участок, а спустя несколько часов он был освобожден под залог.

    Ранее сообщалось, что защитника ФК "Динамо" (Киев) Домагоя Виду лишили водительских прав сроком на год и оштрафовали за управление автомобилем в нетрезвом виде.

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