Знаменитый игрок в гольф арестован за вождение в нетрезвом виде

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Американский гольфист Тайгер Вудс, 14-кратный победитель турниров "Мэйджор", был арестован по обвинению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает Франс Пресс и Р-Спорт.

По данным агентства, 41-летний спортсмен был остановлен полицейскими рано утром в понедельник в штате Флорида недалеко от своего дома.

В результате Вудса забрали в полицейский участок, а спустя несколько часов он был освобожден под залог.

Ранее сообщалось, что защитника ФК "Динамо" (Киев) Домагоя Виду лишили водительских прав сроком на год и оштрафовали за управление автомобилем в нетрезвом виде.

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