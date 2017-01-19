Суд лишил прав игрока "Динамо" Виду за езду в нетрезвом виде

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Защитника ФК "Динамо" (Киев) Домагоя Виду лишили водительских прав сроком на год и оштрафовали за управление автомобилем в нетрезвом виде.

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Напомним, 4 ноября 2016 года в 4.50 утра хорват был задержан полицией в Киеве на улице Скоропадского за рулем своего Mercedes-Benz. Алкотестер показал содержание в организме Виды 1,51 промилле алкоголя, что в 5 раз превышает допустимую норму.

newsru.com Решение суда по делу игрока "Динамо" Домагоя Виды

Как сообщает sport.ua, футболист-нарушитель также оштрафован на 10 200 грн. Сам Виа на заседание не явился. Шевченковский районный суд города Киева рассмотрел административное дело в его отсутствие.