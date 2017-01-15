Пресс-конференция Реброва для болельщиков киевского "Динамо"

"В целом, я не люблю говорить о персоналиях. В отличие от болельщиков, которые любят обсуждать каждого футболиста. Для меня футболисты, которые остались, являются игроками "Динамо" (Киев). На данный момент даже еще не начались сборы, и мы не можем с вами обсуждать то, кто придет или уйдет из команды. Если мы говорим с вами о молодых футболистах, то тот же Тымчик уже дебютировал за первую команду, остальные футболисты, в том числе и из U-19, тренируются с основной командой. Почему вы не назвали фамилию Цыганкова, поскольку он для нас всех, в том числе и для меня, является стабильным игроком основного состава. Поверьте, если вы думаете, что я не люблю работать с молодыми футболистами, то вы глубоко ошибаетесь", — сказал Ребров.

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Ранее сообщалось, что ФК "Динамо" (Киев) проведет девять спаррингов на двух зимних сборах, которые пройдут в Испании после окончания отпуска.