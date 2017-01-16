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    Первая тренировка киевского "Динамо" в новом году

    (обновлено: )11
    Первая тренировка киевского Динамо в новом году
    Первая тренировка киевского Динамо в новом году
    Первая тренировка киевского Динамо в новом году
    Первая тренировка киевского Динамо в новом году
    Первая тренировка киевского Динамо в новом году
    Первая тренировка киевского Динамо в новом году
    Первая тренировка киевского Динамо в новом году
    Первая тренировка киевского Динамо в новом году
    Первая тренировка киевского Динамо в новом году
    пресс-служба "Динамо" / А. Лукацкий
    Первая тренировка киевского "Динамо" в новом году
    Первая тренировка киевского Динамо в новом году
    пресс-служба "Динамо" / А. Лукацкий
    Первая тренировка киевского "Динамо" в новом году
    Первая тренировка киевского Динамо в новом году
    пресс-служба "Динамо" / А. Лукацкий
    Первая тренировка киевского "Динамо" в новом году
    Первая тренировка киевского Динамо в новом году
    пресс-служба "Динамо" / А. Лукацкий
    Первая тренировка киевского "Динамо" в новом году
    Первая тренировка киевского Динамо в новом году
    пресс-служба "Динамо" / А. Лукацкий
    Первая тренировка киевского "Динамо" в новом году
    Первая тренировка киевского Динамо в новом году
    пресс-служба "Динамо" / А. Лукацкий
    Первая тренировка киевского "Динамо" в новом году
    Первая тренировка киевского Динамо в новом году
    пресс-служба "Динамо" / А. Лукацкий
    Первая тренировка киевского "Динамо" в новом году
    Первая тренировка киевского Динамо в новом году
    пресс-служба "Динамо" / А. Лукацкий
    Первая тренировка киевского "Динамо" в новом году

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    Утром в понедельник, 16 января, делегация киевского "Динамо" отправилась чартерным рейсом из аэропорта "Борисполь" в Испанию на первый тренировочный сбор.

     

    Из Киева в Испанию полетели не все игроки, некоторые присоединятся к тренировочному процессу непосредственно в Испании, в частности Вида, Антунеш, Гонсалес, Мораес. В связи с проблемами с визой с командой не поехал голкипер Георгий Бущан, который присоединится к "Динамо" через несколько дней.

     

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