Голкипер "Динамо" не поехал на сборы в Испанию из-за проблем с визой

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан не поехал на первый тренировочный сбор в Испанию вместе с командой в связи с проблемами с визой, сообщает пресс-служба столичного футбольного клуба.

Делегация киевского "Динамо" утром в понедельник, 16 января, отправилась чартерным рейсом из аэропорта "Борисполь" в Испанию на первый тренировочный сбор.

Из Киева в Испанию полетели не все игроки, некоторые присоединятся к тренировочному процессу непосредственно в Испании, в частности Вида, Антунеш, Гонсалес, Мораес. В связи с проблемами с визой с командой не поехал голкипер Георгий Бущан, который присоединится к "Динамо" через несколько дней.

Как отмечается, уже вечером в день прилета обе команды проведут свои первые тренировки в Испании. Тренировочный сбор продлится две недели.

Ранее сообщалось, что турецкий "Бешикташ" заинтересовался двумя футболистам киевского "Динамо" — центральным защитником Домаго Виде и форвардом Жуниором Мораесом.