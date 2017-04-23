О спорт, ты нищ. Как в Украине побираются спортсмены

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина



Каток на ремонте

На днях общественность ошарашила скандальная новость из мира спорта. Чемпион Украины последних двух лет по фигурному катанию Иван Павлов собирает деньги на зарубежные тренировочные сборы через сайт GoFundMe.

"Я оказался в ситуации, когда нет другого источника финансирования, кроме как открыть кампанию по сбору средств в интернете. У нас в Украине никто из фигуристов этого не делал, но это практикуется среди европейских и американских спортсменов. И я решил попробовать", — признается Павлов.

Пока что динамика положительная — из необходимых 3,5 тысяч евро спортсмен за 13 дней собрал 1137.

У многих возникает резонный вопрос — зачем украинскому фигуристу ехать за границу? Разве в Украине своих катков не хватает? Но как выяснилось, собирать по с миру по нитке Павлова заставляет нужда — на столичном катке на улице Шалетт, где обычно готовится спортсмен, планируется ремонт. А больше ему просто негде тренироваться.

Живучий парень

К слову, Павлов — далеко не первый спортсмен развивающейся и европейской Украины, который, несмотря на свои достижения, вынужден сводить концы с концами. В приватных беседах многие искренне недоумевают, почему за рубежом государство делает все для спортсменов и чуть ли не носит их на руках, а в Украине те, кто прославляет страну нужны лишь тогда, когда надо сделать групповой фотоснимок для чиновников из министерства.

В этом плане показательна история украинского чемпиона по греко-римской борьбе Жана Беленюка, который на последней Олимпиаде завоевал для страны серебро. Многие были шокированы, когда перед стартом турнира в Рио-де-Жанейро на одном из тв-каналов вышел сюжет, где рассказали о том, что молодой спортсмен вынужден жить с мамой в однокомнатной квартирке в 14 "квадратов".

"Почему Джамале дают трехкомнатную квартиру, а нам, спортсменам, это по закону не положено? Я так понимаю, что Джамала у нас многодетная мать? – возмущался Беленюк после Олимпиады. — Изменений к лучшему нет. Везде упал уровень жизни, и у спортсменов в том числе. Я – живучий парень. Я могу сказать, я не буду молчать. Есть такие спортсмены, которые ничего не говорят, как будто их все устраивает. А потом – раз! – перешли в другую сборную. И все, и с концами".

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Хотя среди представителей спортивной элиты и без Беленюка хватает недовольных. Например, у чиновников только недавно получилось закрыть вопрос со снарядами для тренировок гимнастов, которые исправно приносят Украине звания и медали. Например, старый ковер, на котором тренировался олимпийский чемпион Олег Верняев, настолько прохудился, что работа на нем могла стоить спортсмену дальнейшей карьеры. Не удивительно, что когда появляются заманчивые предложения выступать под флагом другой страны, сомневающихся почти не остается

"Поверьте, попытки переманить спортсменов не прекращаются и по сей день. Другие страны предлагают просто-таки сумасшедшие условия", - рассказывал автору этих строк сам Верняев. — В первую очередь полностью оборудованные залы – в них есть все, что нужно спортсмену. Во-вторых, нет никаких перебоев по аптеке – атлет просто называет лекарства и ему их без проблем привозят. Это уже не говоря о зарплате, которая составляет около 3,500 евро. Иными словами, создаются все условия, только бы ты давал результат".

Довольный Жданов

Но судя по всему, для спортивных чиновников, поставленных на "жирные" места пришедшей после Майдана властью эти проблемы не актуальны. Несмотря на шквал критики, курирующий спорт в Украине министр Игорь Жданов чувствует себя прекрасно и даже находит время на политику.

К слову, среди всех членов украинского правительства именно Жданов получает самую большую зарплату — 62 тысячи гривен (2,3 тысячи долларов — Ред.) Пожертвуй чиновник хотя бы частью своего личного дохода и, наверное, фигуристу Павлову вряд ли пришлось ходить по просторам интернета с протянутой рукой.