наверх
05.03.201721:02
Курсы валют НБУ
  • EUR28.48- 0.15
  • USD27.09- 0.09
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Украинец Верняев завоевал "серебро" на Кубке Америки по спортивной гимнастике

    (обновлено: )19
    Вместе с Олегом Верняевым на пьедестал почета поднялись два американских гимнаста: победителем соревнований стал Юл Молдауер (85,931), а тройку призеров замкнул Акаш Моди (84,398).
    Олег Верняев выполняет упражнения на брусьях на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Украинский гимнаст, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Олег Верняев занял второе место в многоборье на соревнованиях открытого Кубка Америки по спортивной гимнастике в Ньюарке (Нью-Джерси).

    Смотрите также: В Чехии во время футбольного матча вратаря пришлось спасать

    Общая сумма баллов — 85,699. Об этом сообщает НОК Украины.

    Вместе с украинцем на пьедестал почета поднялись два американских гимнаста. Победителем соревнований стал Юл Молдауер (85,931), а тройку призеров замкнул Акаш Моди (84,398).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Ситуация под Соломенским судом
    Мнимый больной. Суд над Насировым
    Блокада в Конотопе
    Блокада расширяется: активность в Конотопе
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа
    Шахта "Степная" во Львовской области
    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв