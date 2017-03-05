Украинец Верняев завоевал "серебро" на Кубке Америки по спортивной гимнастике

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Украинский гимнаст, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Олег Верняев занял второе место в многоборье на соревнованиях открытого Кубка Америки по спортивной гимнастике в Ньюарке (Нью-Джерси).

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Общая сумма баллов — 85,699. Об этом сообщает НОК Украины.

Вместе с украинцем на пьедестал почета поднялись два американских гимнаста. Победителем соревнований стал Юл Молдауер (85,931), а тройку призеров замкнул Акаш Моди (84,398).