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    Украинец Верняев стал чемпионом Европы в многоборье

    (обновлено: )14
    Украинец Олег Верняев признался, что подготовка к чемпионату Европы 2017 года получилась скомканной. Он добавил, что "было много ошибок" и "очень тяжело".
    Олег Верняев стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике
    Daniel MIHAILESCU / AFP

    КИЕВ, 21 апр – РИА Новости Украина, Сергей Смышляев. Украинский гимнаст Олег Верняев завоевал золотую медаль в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в румынском городе Клуж-Напока.

    Победное выступление Верняева на Кубке мира в Штутгарте. Видео
    Канал Marcos GymArt на Youtube
    Победное выступление Верняева на Кубке мира в Штутгарте

    В комментарии Р-Спорт украинец заявил, что не потерял голову после победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, потому что через месяц уже вернулся к соревнованиям, но подготовка к чемпионату Европы 2017 года получилась скомканной.

    "Честно говоря, было очень тяжело. Выиграл и слава богу, больше не хочу ни о чем думать, — заявил Верняев. — Было много ошибок – не из-за того, что я переживал, а из-за того, что физически был не готов. Тяжело было из-за того, что подготовка прошла в рваном темпе. После Олимпиады я через месяц уже выступал в Германии. Месяц побаловался, а потом быстренько на соревнования, голову поставил на место, не было такого, чтобы куда-то "улетел", никакого фурора. Когда тренируешься и выступаешь, концентрируешься на этом. Ставил целью взять золото в Клуже. Тяжело было, но получилось".

    Daniel MIHAILESCU / AFP
    Олег Верняев стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике

    Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион в Рио-де-Жанейро в упражнениях на брусьях и серебряный призер в личном многоборье Олег Верняев признан лучшим спортсменом 2016 года в Украине.

    В начале апреля он победил на соревнованиях по многоборью на этапе Кубка мира в Лондоне.

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