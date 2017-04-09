Украинец Верняев взял "золото" на этапе Кубка мира в Лондоне

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике украинец Олег Верняев победил на соревнованиях по многоборью на этапе Кубка мира в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Результат спортсмена — 83,864 балла.

"На этапе Кубка мира в Лондоне украинцу не было равных в многоборье. Эта победа позволила Олегу стать победителем общего зачета сезона", — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион в Рио-де-Жанейро в упражнениях на брусьях и серебряный призер в личном многоборье Олег Верняев признан лучшим спортсменом 2016 года в Украине.