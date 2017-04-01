Названы победители премии "Герои спортивного года-2016" в Украине

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Олимпийский чемпион в Рио-де-Жанейро в упражнениях на брусьях и серебряный призер в личном многоборье Олег Верняев признан лучшим спортсменом 2016 года в Украине.

В номинации 11-ой церемонии "Героев спортивного года-2016" Верняев опередил серебряного призера Игр в Рио борца греко-римского стиля Жана Беленюк и олимпийского чемпиона-2016 каноиста Юрия Чебана, сообщает Xsport.

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У женщин в аналогичной номинации победу одержала фехтовальщица Ольга Харлан. Серебряный призер Олимпийских игр в Рио в команде и бронзовый призер в индивидуальном первенстве в своей номинации обошла чемпионку Европы по стрельбе из лука в индивидуальном и командном первенствах Веронику Марченко, а также Анну Ризатдинову, которая в 2016 году стала бронзовым призером Игр в Рио и чемпионата Европы.

Для Харлан эта награда стала второй — ранее спортсменка получила награду в номинации "Команда года", где победила сборная Украины по фехтованию на сабле.

"Олимпийской надеждой Украины" была признана биатлонистка Кристина Дмитренко.