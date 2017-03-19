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    Украинец Верняев победил на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

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    Верняев показал лучший результат в упражнениях на брусьях и в опорном прыжке. В упражнениях на кольцах Верняев занял 2-е место, а в упражнении на коне - 3-е место.
    Олег Верняев выполняет упражнения на брусьях на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Украинец Олег Верняев одержал победу в многоборье на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который прошел в немецком Штутгарте.

    Маша Ковалева и Маша Кутенкова
    фото предоставлено автором
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    На турнире EnBW DTB-Pokals, согласно информации на официальном сайте соревнований, гимнаст набрал сумму 84.899 балла.

    Верняев опередил японца Казума Кайя (84,398 балла) и Веи Суна из Китая (82,898).

    Украинец показал лучший результат в упражнениях на брусьях и в опорном прыжке. На кольцах Верняев занял 2-е место, а в упражнении на коне — 3-е место.

    Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Олег Верняев занял второе место в многоборье на соревнованиях открытого Кубка Америки по спортивной гимнастике в Ньюарке (Нью-Джерси).
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