Украинец Верняев победил на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Украинец Олег Верняев одержал победу в многоборье на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который прошел в немецком Штутгарте.

На турнире EnBW DTB-Pokals, согласно информации на официальном сайте соревнований, гимнаст набрал сумму 84.899 балла.

Верняев опередил японца Казума Кайя (84,398 балла) и Веи Суна из Китая (82,898).

Украинец показал лучший результат в упражнениях на брусьях и в опорном прыжке. На кольцах Верняев занял 2-е место, а в упражнении на коне — 3-е место.