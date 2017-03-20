Порошенко поздравил гимнаста Верняева с победой на этапе Кубка мира

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко поздравил украинского гимнаста Олега Верняева с победой на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике. Соответствующая публикация появилась на странице главы государства в Facebook.

"Олег Верняев стал победителем четвертого этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, завоевав золотую медаль в личном многоборье. Браво, Олег!" — написал Порошенко.

Напомним, Верняев одержал победу в многоборье на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который прошел в немецком Штутгарте. На турнире EnBW DTB-Pokals, согласно информации на официальном сайте соревнований, гимнаст набрал сумму 84.899 балла.

Смотрите также: Олимпийский чемпион Верняев: за меня болеет весь Донецк