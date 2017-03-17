Украинские гимнастки на турнире в Москве: оно им - надо!

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Лев Рыжков — Sputnik, для РИА Новости Украина

Маша и Маша

В подмосковном городе Одинцово завершился VI Открытый турнир по художественной гимнастике на приз серебряного призера Олимпийских игр, семикратной чемпионки мира Яны Батыршиной. На этот турнир съехались дети со всей России, блеснула команда Узбекистана. И совершенно неожиданно приехали юные спортсменки из украинского города Днепр.

Яна Батыршина призналась нам, что была очень рада появлению украинской команды. Хотя та и состояла всего из двух человек, но, тем не менее, это — настоящая команда. You_Tube/youtube Французского гимнаста, сломавшего ногу на Олимпиаде, уронили с носилок

Чемпионка познакомила нашего журналиста с украинскими гимнастками. Это две тоненькие, изящные и невероятно грациозные девчушки.

"Мы — Маша и Маша! — тут же сообщили они. - Одна старше, другая — младше".

Та, что постарше — Маша Ковалева. Ей двенадцать лет, и на турнире она — не в первый раз.

"Мне очень нравится Москва, — тут же выпаливает Маша. — Здесь очень просторные залы и большие трибуны, с которых все видно. Я в Москве — уже в пятый раз".

Младшая Маша — Кутенкова - на таком большом спортивном выезде впервые. Все вокруг кажется необычным, даже сказочным. Именно младшая Маша стала героиней предыдущего турнирного дня.

фото предоставлено автором Маша Ковалева и Маша Кутенкова

Роковые аплодисменты

Встречали украинских девочек хорошо. Это касалось как гостиницы, питания, удобных условий для тренировок, так и реакции публики. Им громко, даже оглушительно хлопали. И такая бурная радостная встреча все-таки сыграла с девушками дурную шутку.

"Маша Кутенкова переволновалась, - говорит тренер девочек Анастасия Семенова. — Потому что это — очень большой турнир. У нас, в Украине, есть всего лишь один турнир, который проводится на таком же уровне. А здесь — все совсем по-другому. Когда вызывали наших девочек, то говорили: "Внимание! Команда из Украины. Давайте поприветствуем спортсменок!" Сразу же они как-то начали нервничать, переживать". РИА Новости | Перейти в фотобанк "Золото", "серебро" и "бронза" украинских гимнасток на турнире в Испании

Маша-старшая сумела собраться и перебороть волнение. И перед огромным залом, и перед публикой. По признанию тренера, кое-где допустила ошибки. Но, в общем, выступила неплохо. Тем более что у нее уже есть опыт выступления на крупных турнирах. А Маша Кутенкова — очень сильно перенервничала и допустила две потери. Притом одну — за площадку.

"Я очень расстроилась, конечно, — говорит тренер. — Маша тоже. Но пускай учится. Будем ездить и в дальнейшем. Наверное, Маша научится справляться со своими эмоциями и будет выступать лучше".

Другие стандарты

Каких-то сложностей и препятствий с поездкой на турнир у спортсменок, их тренера и родителей не было.

"Что тут сложного? Финансов поднакопили, да и поехали", - говорит Павел Ковалев, папа старшей Маши. На трибуне и ее мама Наталья.

А вот младшая Маша приехала без папы, но с мамой, Ольгой Кутенковой, и старшим братом Ваней — настоящим спортсменом-дзюдоистом.

"Я очень счастлива вывезти дочку на международный турнир, - говорит Ольга. — Наверное, это — мои детские мечты. Я ведь тоже в детстве занималась гимнастикой. Но так — на любительском уровне. Теперь хочу, чтобы дочка чемпионкой стала".

Младшая Маша — худая, как щепочка. С горделивой осанкой.

"Знаете, у вас тут, в России, очень много гимнасток. И все такие худые и красивые, - говорит тренер. — А почему? Потому что у вас есть отбор. А у нас это — большая редкость, в принципе. И мы очень дорожим такими детьми, которые длинноногие, худые, красивые. Поэтому ее красота — это плюс работа, трудолюбие".

А вот Маша Ковалева пошла в гимнастику по примеру старшей сестры, кандидата в мастера спорта, которая в детстве занималась очень активно, но сейчас ей уже исполнилось девятнадцать лет, и тренируется она все реже.

"Маша пришла ко мне совсем маленькая, толстенькая, кругленькая, — вспоминает тренер. — Родители очень переживали за нее, отдали на гимнастику, чтобы ребенок просто ходил, занимался спортом для себя. Но Маша — очень целеустремленная. У нее упрямый, по-настоящему спортивный характер. К тому же она коммуникабельна. И мы с ней быстро нашли общий язык. Включились в работу. Пока у нас все хорошо. Что будет дальше — будем смотреть".

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Что же привело юных спортсменок в Россию именно на этот турнир?

"Мы были на втором, третьем турнире Яны Батыршиной, и сейчас на шестом, - рассказывает Анастасия Семенова. — Во-первых, это опыт. Потому что в России — очень сильная гимнастика. Мы приезжаем посмотреть на других спортсменок, что они умеют. Во-вторых, здесь — совсем другая организация, другое проведение. К турнирам в нашей стране мы уже привыкли, у нас все совсем по-другому. В-третьих, это куча эмоций, море удовольствия. Все дети счастливы. То есть это праздник".

"Для участия в турнирах в Украине выбирают только тех детей, которые тренируются в определенных местах, у определенных тренеров, — говорит Анастасия Семенова. — Даже если ты — суперталант, то все равно тебя никто не увидит. Поэтому мы приезжаем сюда. Потому что здесь действительно оценивают справедливо. По-честному! Это — лично мое мнение. Но все дети-участники действительно стоят на своих заслуженных местах. Поэтому мы обязательно приедем к вам еще".