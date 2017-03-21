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    Фотоленты

    В Киеве презентовали сорт тюльпанов в честь певицы Джамалы

    (обновлено: )5101
    На выставке Flower Expo Ukraine 2017 презентовали новый сорт тюльпана, названного в честь певицы Джамалы
    На выставке Flower Expo Ukraine 2017 презентовали новый сорт тюльпана, названного в честь певицы Джамалы
    На выставке Flower Expo Ukraine 2017 презентовали новый сорт тюльпана, названного в честь певицы Джамалы
    На выставке Flower Expo Ukraine 2017 презентовали новый сорт тюльпана, названного в честь певицы Джамалы
    На выставке Flower Expo Ukraine 2017 презентовали новый сорт тюльпана, названного в честь певицы Джамалы
    На выставке Flower Expo Ukraine 2017 презентовали новый сорт тюльпана, названного в честь певицы Джамалы
    На выставке Flower Expo Ukraine 2017 презентовали новый сорт тюльпана, названного в честь певицы Джамалы
    На выставке Flower Expo Ukraine 2017 презентовали новый сорт тюльпана, названного в честь певицы Джамалы
    На выставке Flower Expo Ukraine 2017 презентовали новый сорт тюльпана, названного в честь певицы Джамалы
    УНИАН
    На выставке Flower Expo Ukraine 2017 презентовали новый сорт тюльпана, названного в честь певицы Джамалы
    На выставке Flower Expo Ukraine 2017 презентовали новый сорт тюльпана, названного в честь певицы Джамалы
    УНИАН
    На выставке Flower Expo Ukraine 2017 презентовали новый сорт тюльпана, названного в честь певицы Джамалы
    На выставке Flower Expo Ukraine 2017 презентовали новый сорт тюльпана, названного в честь певицы Джамалы
    УНИАН
    На выставке Flower Expo Ukraine 2017 презентовали новый сорт тюльпана, названного в честь певицы Джамалы
    На выставке Flower Expo Ukraine 2017 презентовали новый сорт тюльпана, названного в честь певицы Джамалы
    УНИАН
    На выставке Flower Expo Ukraine 2017 презентовали новый сорт тюльпана, названного в честь певицы Джамалы
    На выставке Flower Expo Ukraine 2017 презентовали новый сорт тюльпана, названного в честь певицы Джамалы
    УНИАН
    На выставке Flower Expo Ukraine 2017 презентовали новый сорт тюльпана, названного в честь певицы Джамалы
    На выставке Flower Expo Ukraine 2017 презентовали новый сорт тюльпана, названного в честь певицы Джамалы
    УНИАН
    На выставке Flower Expo Ukraine 2017 презентовали новый сорт тюльпана, названного в честь певицы Джамалы
    На выставке Flower Expo Ukraine 2017 презентовали новый сорт тюльпана, названного в честь певицы Джамалы
    УНИАН

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    На выставке Flower Expo Ukraine 2017 презентовали новый сорт тюльпана, названного в честь певицы Джамалы

    Певица Джамала вместе с мамой на выставке Flower Expo Ukraine 2017 презентовали новый сорт тюльпанов, которые голландская фирма посвятила победительницы Евровидения-2016. О приятном событии артистка поделилась на своей странице в Facebook.

    Джамала рассказала на презентации, что раньше ее отец и сам занимался выращиванием тюльпанов. Поэтому именно с этими цветами у певицы связаны приятные воспоминания.

    Смотрите также фотоленту: "Рапунцель" из Крыма взорвала сеть двухметровой косой

    Ранее Джамала получила награды в номинациях "Лучший соло-артист", "Лучший дуэт" вместе с группой ДахаБраха и "Лучшая песня" за композицию "1944" украинской музыкальной премии Yuna.

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