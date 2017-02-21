Джамала получила три статуэтки музыкальной премии Yuna

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Певица Джамала получила награды в номинациях "Лучший соло-артист", "Лучший дуэт" вместе с группой ДахаБраха и "Лучшая песня" за композицию "1944" украинской музыкальной премии Yuna.

Церемония награждения состоялась 21 февраля.

"Лучший соло-артист года! Очень рада! Мыслями с вами. Спасибо премии Yuna и всем, кто голосовал, верил и поддерживал! (…) "1944" — лучшая песня года. (…) "Заманили" — лучший дуэт года по версии премии Yuna!" — написала Джамала на странице в Facebook.

Ранее певица сообщила в соцсети, что в этом году не сможет присутствовать на церемонии, так как ее пригласили "посетить Brit Awards в Лондоне, и для меня это очень важно".

В комментарии Анна Карась написала: "Поздравляем! Ваш зритель вас ждал, голосовал и поддерживал… А вы не выступили. Очень жаль".

Кроме того, лучшей видеоработой был признан клип режиссера Таню Муиньо на песню Monatik "Кружит", а открытием года стал музыкальный проект "Грибы".

Ежегодная музыкальная премия Yuna с 2011 года вручается лучшим исполнителям страны за их профессиональные достижения, а церемония награждения представляет собой масштабное шоу с выступлениями.

В конце 2016 года Джамала сообщила, что выходит замуж. Ее мужем станет Бекир Сулейманов.