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    Культура

    Джамала получила три статуэтки музыкальной премии Yuna

    (обновлено: )10
    Певица получила награды в номинациях "Лучший соло-артист", "Лучший дуэт" вместе с группой ДахаБраха и "Лучшая песня" за композицию "1944". Лучшей видеоработой был признан клип режиссера Таню Муиньо на песню Monatik "Кружит".
    Джамала получила награду на премии YUNA
    facebook.com/jamalaofficial

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Певица Джамала получила награды в номинациях "Лучший соло-артист", "Лучший дуэт" вместе с группой ДахаБраха и "Лучшая песня" за композицию "1944" украинской музыкальной премии Yuna.

    Церемония награждения состоялась 21 февраля.

    "Лучший соло-артист года! Очень рада! Мыслями с вами. Спасибо премии Yuna и всем, кто голосовал, верил и поддерживал! (…) "1944" — лучшая песня года. (…) "Заманили" — лучший дуэт года по версии премии Yuna!" — написала Джамала на странице в Facebook.

    Джамала представила мощный клип на песню 1944. Видео
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    Джамала представила клип на победную песню на Евровидении

    Ранее певица сообщила в соцсети, что в этом году не сможет присутствовать на церемонии, так как ее пригласили "посетить Brit Awards в Лондоне, и для меня это очень важно". 

    В комментарии Анна Карась написала: "Поздравляем! Ваш зритель вас ждал, голосовал и поддерживал… А вы не выступили. Очень жаль".

    Кроме того, лучшей видеоработой был признан клип режиссера Таню Муиньо на песню Monatik "Кружит", а открытием года стал музыкальный проект "Грибы".

    Ежегодная музыкальная премия Yuna с 2011 года вручается лучшим исполнителям страны за их профессиональные достижения, а церемония награждения представляет собой масштабное шоу с выступлениями.

    В конце 2016 года Джамала сообщила, что выходит замуж. Ее мужем станет Бекир Сулейманов.

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