Обладательница роскошной косы длиной более двух метров — Алия Насырова, родившаяся в Крыму, а сейчас живущая в Латвии. Волосы девушка отращивала на протяжении 20 лет. Сейчас коса весит более 2 килограмм и превышает 2 метра в длину, сообщает Daily Mail.

"В нашей семье отращивать волосы — традиция. У бабушки, мамы и сестры — косы. Правда, такая длинная и густая только у меня.(…) У меня такие тяжелые волосы… они весят как моя кошка!", — рассказала 27-летняя Насырова.

Девушка призналась, что моет и сушит волосы не менее часа. А в удохе не использует никаких чудо-средств — все масс-маркет. Правда, едемесячно подстригает кончики волос и ведет исключительно здоровый образ жизни.

А супруг крымской "Рапунцель", гордится роскошными волосами своей второй половинки и признается, что никогда не позволит их остричь.

Ранее сообщалось, что прядь волос бывшего участника британской группы Beatles Джона Леннона ушла с молотка за 35 тысяч долларов на торгах в аукционном доме Heritage Auctions в американском Далласе.