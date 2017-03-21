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    Фотоленты

    "Рапунцель" из Крыма взорвала сеть двухметровой косой

    (обновлено: )149
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    facebook.com/Alechka Nasyrova
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    instagram.com/aliia_more
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    instagram.com/aliia_more
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    фото из открытых источников
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    instagram.com/aliia_more
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    instagram.com/aliia_more
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    instagram.com/aliia_more
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    instagram.com/aliia_more
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    instagram.com/aliia_more
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    instagram.com/aliia_more
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    instagram.com/aliia_more
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    instagram.com/aliia_more
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    instagram.com/aliia_more
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    facebook.com/Alechka Nasyrova
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    facebook.com/Alechka Nasyrova
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    facebook.com/Alechka Nasyrova

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    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой

    Обладательница роскошной косы длиной более двух метров — Алия Насырова, родившаяся в Крыму, а сейчас живущая в Латвии. Волосы девушка отращивала на протяжении 20 лет. Сейчас коса весит более 2 килограмм и превышает 2 метра в длину, сообщает Daily Mail.

    Обладательница самых длинных волос в Украине Кристина Кречкивская
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Обладательница самых длинных волос в Украине

    "В нашей семье отращивать волосы — традиция. У бабушки, мамы и сестры — косы. Правда, такая длинная и густая только у меня.(…) У меня такие тяжелые волосы… они весят как моя кошка!", — рассказала 27-летняя Насырова.

    Девушка призналась, что моет и сушит волосы не менее часа. А в удохе не использует никаких чудо-средств — все масс-маркет. Правда, едемесячно подстригает кончики волос и ведет исключительно здоровый образ жизни.

    А супруг крымской "Рапунцель", гордится роскошными волосами своей второй половинки и признается, что никогда не позволит их остричь.

    Ранее сообщалось, что прядь волос бывшего участника британской группы Beatles Джона Леннона ушла с молотка за 35 тысяч долларов на торгах в аукционном доме Heritage Auctions в американском Далласе.

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