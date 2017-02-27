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    Победители и рекордсмены "Оскара-2017"

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    "Оскар-2017". Награждение (42)

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    Драма "Лунный свет" получила главную награду киноакадемии США "Оскар". Церемония вручения награды завершилась досадной ошибкой, когда победа сначала была ошибочно присуждена мюзиклу "Ла-ла ленд". Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Победители и рекордсмены Оскара-2017. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Ведущим 89-й церемонии вручения "Оскара" выступил комик Джимми Киммел.

    Церемония вручения награды киноакадемии продолжалась более трех часов. В ходе нее прозвучало много шуток в адрес президента США Дональда Трампа и речей, осуждающих дискриминацию в любом ее проявлении, на аудиторию падали конфеты и даже американские пончики, в зал заходили туристы с улицы, но "изюминкой вечера" стало объявление победителя в категории "Лучший фильм года".

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