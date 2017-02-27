Победители и рекордсмены "Оскара-2017"

Ведущим 89-й церемонии вручения "Оскара" выступил комик Джимми Киммел.

Церемония вручения награды киноакадемии продолжалась более трех часов. В ходе нее прозвучало много шуток в адрес президента США Дональда Трампа и речей, осуждающих дискриминацию в любом ее проявлении, на аудиторию падали конфеты и даже американские пончики, в зал заходили туристы с улицы, но "изюминкой вечера" стало объявление победителя в категории "Лучший фильм года".

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