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    Культура

    Картину Климта продали за рекордные 48 млн фунтов

    (обновлено: )65
    "Цветущий сад" продана на вечерних торгах Sotheby"s. Оценочная стоимость картины предоставлялась по требованию. Работа Пабло Пикассо "Томаты" ушла за 17 миллионов фунтов.
    Картина Густава Климта Цветущий сад
    REUTERS Peter Nicholls

    КИЕВ, 2 мар – РИА Новости Украина, Мария Табак. Картина австрийского художника Густава Климта "Цветущий сад" продана на вечерних торгах Sotheby"s "Искусство импрессионизма и модернизма" в среду за 48 миллионов фунтов стерлингов – рекордную сумму за пейзаж художника, сообщила РИА Новости представитель аукционного дома.

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    Как ранее отметила глава европейского подразделения Sotheby"s Хелена Ньюман, Климт является одним из наиболее популярных художников среди коллекционеров в настоящее время. Оценочная стоимость картины предоставлялась по требованию.

    Работа Пабло Пикассо "Томаты", эстимейт которой составлял 10-15 миллионов фунтов стерлингов, ушла за 17 миллионов. Эта картина входит в серию изображений куста, росшего в квартире художника. Все пять работ, на которых куст запечатлен с разной степенью абстрактности, созданы с 3 по 12 августа 1944 года. Для Пикассо плодоносящий томат был своего рода символом стойкости в тяжелые военные времена.

    Работа Амедео Модильяни "Портрет Барановски" также вошла в тройку лидеров торгов. Она продана за 16 миллионов фунтов стерлингов при эстимейте 10-15 миллионов.

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    Почти за 14 миллионов фунтов ушла еще одна работа Пикассо – "Сидящая обнаженная", оценивавшаяся в 9,5 – 12,5 миллионов. Следом за ней идет "Женщина, сидящая в кресле" Пикассо, проданная за 12 миллионов фунтов стерлингов при эстимейте в 6,5 – 9,5 миллиона.

    За 8,4 и 7,4 миллиона фунтов стерлингов соответственно ушли работы Поля Гогена "Женщина с манго" и зимний пейзаж Альфреда Сислея.

    Общая выручка торгов составила более 177 миллионов фунтов стерлингов.

    Напомним, в 2016 году картина норвежского художника Эдварда Мунка "Девушки на мосту" была продана на аукционе в Нью-Йорке за 54,5 миллиона долларов, что стало рекордом для полотна. Дом Sotheby's проводит торги искусством импрессионистов и современным искусством.

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