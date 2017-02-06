В Испании лучшим фильмом 2016 года признана картина "Терпеливый"

скриншот из фильма

КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина. Лучшим испанским фильмом прошлого года, получившим премию "Гойя" — высшую награду Академии искусств и кинематографии Испании, — стал триллер Рауля Аревало "Терпеливый" (Tarde para la ira).

В фильме повествуется о мести мужчины, чья жена была жестоко убита во время ограбления ювелирного магазина, а отец навсегда остался прикован к больничной кровати. Рауль Аревало, для которого этот фильм стал первым в его режиссерской карьере, получил статуэтку Франсиско Гойи и за лучший режиссерский дебют.

Настоящим триумфатором стала картина "Голос монстра" (Un monstruo viene a verme) – в общей сложности она победила в девяти номинациях, в том числе Хуан Антонио Байона был награжден как лучший режиссер. Этот фильм — поразительная история мальчика, чья мать умирает от рака. В самый сложный момент его жизни старое тисовое дерево, растущее во дворе, оживает и превращается в чудовище, которое рассказывает несколько поучительных историй. Именно эти истории позволяют ему принять уход самого близкого человека.

Лучшим актером стал Роберто Аламо за фильм "Прости нас, Господи" (Que Dios nos perdone), а лучшей актрисой — Эмма Суарес, сыгравшая главную роль в фильме Педро Альмодовара "Джульета".

Почетная премия (премия "Гойя" за заслуги) была присуждена знаменитой испанской актрисе Ане Белен.

На церемонии многие не преминули сказать несколько слов об отношении властей страны к кинематографу. Поводом для шуток стал премьер Испании Мариано Рахой, который в одном из интервью накануне вручения премии признался, что не видел ни одной номинированной картины.

Премия "Гойя" вручается ежегодно в 28 номинациях Испанской академией кинематографических искусств с 1987 года. Приз — бронзовый бюст художника Франсиско Гойи.