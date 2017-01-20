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    Культура

    Фильм о допинге откроет фестиваль независимого кино "Сандэнс" в США

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    Аннотации к фильму говорится, что он "иллюстрирует особую связь между режиссером и его темой, изображает жертвы, которые принесут некоторые во имя правды, "Икар" поместит вас в центр международной игры в кошки-мышки, где просчет может стоить вам жизни".
    Фестиваль Сандэнс (Sundance Film Festival)
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 20 янв – РИА Новости Украина. Крупнейший в США фестиваль независимого кино "Сандэнс" стартует в Парк-Сити, уже в пятницу его зрители увидят документальную картину "Икар", созданную при участии экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

    В конкурсную программу фестиваля в этом году включены по 16 художественных и документальных лент американских режиссеров. Одной из наиболее ожидаемых премьер в документалистике и на фестивале в целом стала лента "Икар" Брайана Фогеля.

    Трейлер фильма Манифест, в котором Кейт Бланшетт сыграла 13 ролей. Видео
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    Трейлер фильма "Манифест", в котором Кейт Бланшетт сыграла 13 ролей

    Согласно расписанию фестиваля, премьерный показ ленты состоится в пятницу утром. В аннотации к фильму говорится, что он "иллюстрирует особую связь между режиссером и его темой, изображает жертвы, которые принесут некоторые во имя правды, "Икар" поместит вас в центр международной игры в кошки-мышки, где просчет может стоить вам жизни".

    На фестиваль были также отобраны по 12 картин иностранных режиссеров художественного кино и документалистов. Работы российских режиссеров на фестивале не представлены.

    Всего на фестивале будут показаны 120 полнометражных художественных и документальных картин, отобранные из более 4 тысяч произведений.

    Победителей конкурсной программы объявят в день закрытия фестиваля 29 января.

    Фестиваль "Сандэнс" (Sundance Film Festival) ─ один из самых влиятельных смотров независимого кино в США. Он был основан известным американским актером и режиссером Робертом Редфордом и назван в честь героя Редфорда в культовом вестерне "Буч Кэссиди и Сандэнс Кид". Ежегодно просмотры в рамках фестиваля в Парк-Сити, Солт-Лейк-Сити и Огдене посещают более 50 тысяч человек.

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