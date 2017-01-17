наверх
17.01.201719:03
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37- 0.13
  • USD27.72+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Культура

    Госкино запретило фильмы и сериалы с российским актером Цапником

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (148)

    (обновлено: )18411
    Как объяснили в Госкино, российский актер Ян Цапник внесен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, поэтому фильмы и сериалы с ним попали под запрет.
    Актёр Ян Цапник
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Госагентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы и телесериалы с участием российского актера Яна Цапника, которому ранее запретили въезд в страну на пять лет, сообщила во вторник пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

    Телеканал Дождь
    Из открытых источников
    "Дождь" начинается, не промочите ноги. Соцсети о запрете телеканала

    Ранее Служба безопасности запретила въезд в страну на пять лет российскому актеру Яну Цапнику, который сыграл роль ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики в фильме "Военный корреспондент".

    "Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы и телесериалы с участием российского актера Яна Цапника, внесенного в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины", — говорится в сообщении.

    Решение было принято в соответствии со статьей закона "О кинематографии", которая запрещает распространение и демонстрацию фильмов с лицами, которые якобы создают угрозу национальной безопасности страны.

    Таким образом, Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения в частности, таких фильмов, как "Тихие омуты", "Роман выходного дня", "Зимнее танго", сериалах "Идеальный брак", "Королева бандитов".

    Ранее Министерство культуры обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые, по мнению властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны. В список вошли: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин, Николай Расторгуев, Михаил Пореченков, Михаил Боярский, Григорий Лепс, Сергей Безруков, Жерар Депардье. В перечне лиц также значатся Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров, Михаил Хазин, а также Валерия Перфилова. Позже этот список был расширен, в него, в частности, вошел актер и режиссер Никита Михалков. Как сообщало министерство культуры, по мере поступления в ведомство от Службы безопасности Украины обращений по расширению перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, информация будет обновляться.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Всемирный экономический форум в Давосе
    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко
    Полиция. Архивное фото
    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске
    На месте крушения самолета Boeing 747-400 под Бишкеком
    Крушение турецкого Boeing под Бишкеком
    Вице-президент США Джозеф Байден
    Прощальный визит Байдена в Украину