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    Кустурица извинился перед зрителями за их слезы во время нового фильма

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    Новый фильм Кустурицы о трагической любви во время войны в Боснии и Герцеговине 1992-1995 годов немолодого мужчины в исполнении самого режиссера и женщины, которую сыграла Беллуччи, был показан в понедельник вечером дважды.
    Эмир Кустурица. Архивное фото
    RIA News Валерий Левитин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 янв – РИА Новости Украина. Режиссер Эмир Кустурица принес извинения зрителям за их переживания во время просмотра фильма "По млечному пути" с Моникой Беллуччи в ходе кинофестиваля в Дрвенграде, передает Радио и телевидение Сербии (РТС).

    Десятый фестиваль кино и музыки "Кустендорф" на западе Сербии стартовал в минувшую субботу и продлится до четверга 19 января.

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    Новый фильм обладателя двух "Золотых пальмовых ветвей" о трагической любви во время войны в Боснии и Герцеговине 1992-1995 годов немолодого мужчины в исполнении самого Кустурицы и женщины, которую сыграла Беллуччи, был показан в понедельник вечером дважды. Премьера состоялась на международном кинофестивале в Венеции в августе прошлого года, затем были показы в Европе. По наблюдениям автора, публика в Сербии в понедельник реагировала на его творение особенно эмоционально.

    "Извините меня, если вы слишком много плакали. Это — искусство, с которым ничего не может сравниться, потому что фильм сделан по рецептуре прошлого… Мы живем во времени, когда фильмы смотрят на мобильном телефоне, в интернете, и все реже это делают так, как вы сегодня смотрели", — цитирует телеканал Кустурицу.

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    Режиссер и основатель кинофестиваля добавил, что для работы над лентой собралась группа людей, которая "посвятила себя фильму на 100% и результата добилась самоубийственными действиями на уровне "быть или не быть". Вместе с Кустурицей фильм презентовала и участвовала в обсуждении после просмотра сербская актриса Слобода Мичалович, которая исполнила одну из главных ролей.

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