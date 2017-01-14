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Орландо Блум отметил 40-летие

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    Известный британский актер Орландо Блум в пятницу, 13 января, отметил 40-летие. Миру он стал известен в основном благодаря ролям эльфа Леголаса в трилогии "Властелин колец" и Уилла Тернера в "Пиратах Карибского моря".

    Орландо Блум родился в 1977 году в британском городе графства Кент. Его мать управляла собственной языковой школой, а отец был видным борцом с апартеидом. Будущий актер с самого детства тянулся к искусству и уже в юные годы появлялся на театральных подмостках, играя различные роли в любительских спектаклях.

    В 2000 году он сыграл принца Лесного королевства эльфов Леголаса в фильме "Властелин колец". Именно тогда он стал всемирно известным, а его имя вошло в двадцатку самых популярных запросов в Сети. 

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