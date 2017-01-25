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    Культура

    Кончаловского в Брюсселе наградят медалью толерантности за фильм "Рай"

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    В пресс-службе Европейского еврейского конгресса отметили, что режиссер Андрей Кончаловский будет награжден за достижения в области культуры, в которых особое значение имеет сохранение памяти о трагедиях человечества.
    А.Кончаловский. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Европейский совет по толерантности и примирению (ЕСТП) наградит медалью толерантности российского кинорежиссера, кинопродюсера и сценариста Андрея Кончаловского за его фильм "Рай", сообщили РИА Новости в пресс-службе Европейского еврейского конгресса (ЕЕК).

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    Европейская медаль толерантности призвана отметить выдающиеся достижения в деле развития идей толерантности, продвижения демократии и взаимоуважения на европейском континенте. Андрей Кончаловский будет награжден за достижения в области культуры, в которых особое значение имеет сохранение памяти о трагедиях человечества, в том числе за фильм "Рай".

    "Впечатляющая черно-белая драма не только напоминает нам всем об ужасах Холокоста и боли еврейского народа, но и впервые детально и беспристрастно показывает различные аспекты этой трагедии", — приводит пресс-служба слова президента ЕСТП и ЕЕК Вячеслава Моше Кантора.

    Основная цель учреждения медали толерантности — привлечение внимания к успешным мероприятиям, которые могут служить моделью для других в области развития толерантности и укрепления мира. В прошлом этой награды удостоились король Испании, президент Хорватии Иво Йосипович и бывший президент Сербии Борис Тадич, а также футболист Самюэль Это'о и организация FARE Network ("Футбол против расизма в Европе").

    Европейский совет по толерантности и примирению (ЕСТП) — неправительственная организация, основная деятельность которой посвящена мониторингу ситуации с толерантностью в Европе, подготовке практических рекомендаций по улучшению ситуации в сфере межнациональных отношений и межкультурных коммуникаций.

    В состав Совета входят такие известные политики, как Тони Блэр (председатель правления ЕСТП), бывший премьер-министр Испании Хосе Мария Аснар, бывший премьер-министр Швеции Йоран Перссон, бывшая президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга и бывшая спикер бундестага Германии Рита Зюссмут.

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