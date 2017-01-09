"Золотой глобус" 2017: победители премии

В американском Беверли-Хиллз состоялась 74-я церемония награждения премии "Золотой глобус", предшественницы главной кинонаграды — "Оскара".
РИА Новости Украина представляет полный список обладателей "Золотого глобуса-2017":
"Лучшая драма" — "Лунный свет", Moonlight;
"Лучшая комедия или мюзикл" — "Ла-Ла Ленд", La La Land;
"Лучший режиссер" — Дэмьен Шазелл, "Ла-Ла Ленд";
"Лучшая мужская роль (драма)" — Кейси Аффлек, "Манчестер у моря";
"Лучшая женская роль (драма)" — Изабель Юппер, "Она";
"Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)" — Райан Гослинг, "Ла-Ла Ленд";
"Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)" — Эмма Стоун, "Ла-Ла Ленд";
"Лучший актер второго плана" — Аарон Тейлор-Джонсон, "Под покровом ночи";
"Лучшая актриса второго плана" — Виола Дэвис, "Ограды";
"Лучший сценарий" — "Ла-Ла Ленд";
"Лучший фильм на иностранном языке" — "Она", Elle (Франция, Германия, Бельгия);
"Лучшая песня" — City of Stars, "Ла-Ла Ленд";
"Лучшая музыка к фильму" — Джастин Гурвиц, "Ла-Ла Ленд";
"Лучший анимационный фильм" — "Зоотрополис", Zootopia;
"Лучший телевизионный сериал (драма)" — "Корона", The Crown (Netflix);
"Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл)" — "Атланта", Atlanta (FX);
"Лучший мини-сериал или фильм для ТВ" — "Американская история преступлений", The People v. O.J. Simpson: American Crime Story (FX);
"Лучший актер сериала (драма)" — Билли Боб Торнтон, "Голиаф" (Amazon);
"Лучшая актриса сериала (драма)" — Клер Фой, "Корона" (Netflix);
"Лучший актер сериала (комедия или мюзикл)" — Дональд Гловер, "Атланта" (FX);
"Лучшая актриса сериала (комедия или мюзикл)" — Трэйси Эллис Росс, "Черноватый" (ABC);
"Лучший актер мини-сериала или фильма для ТВ" — Том Хиддлстон, "Ночной администратор" (AMC);
Ранее сообщалось, что Аарон Тейлор-Джонсон завоевал учрежденную Ассоциацией зарубежной прессы Голливуда награду "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана.