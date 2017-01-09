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"Золотой глобус" 2017: победители премии

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    "Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)" - Райан Гослинг и "Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)" - Эмма Стоун, оба за фильм Ла-Ла Ленд"

    В американском Беверли-Хиллз состоялась 74-я церемония награждения премии "Золотой глобус", предшественницы главной кинонаграды — "Оскара".

    РИА Новости Украина представляет полный список обладателей "Золотого глобуса-2017":

    Кинопремия Золотой глобус
    flickr.com/hayesandjenn
    "Золотой глобус-2017": триумфы, неожиданности и чуть-чуть политики

    "Лучшая драма" — "Лунный свет", Moonlight; 

    "Лучшая комедия или мюзикл" — "Ла-Ла Ленд", La La Land;

    "Лучший режиссер" — Дэмьен Шазелл, "Ла-Ла Ленд";

    "Лучшая мужская роль (драма)" — Кейси Аффлек, "Манчестер у моря";

    "Лучшая женская роль (драма)" — Изабель Юппер, "Она";

    "Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)" — Райан Гослинг, "Ла-Ла Ленд";

    "Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)" — Эмма Стоун, "Ла-Ла Ленд";

    "Лучший актер второго плана" — Аарон Тейлор-Джонсон, "Под покровом ночи";

    "Лучшая актриса второго плана" — Виола Дэвис, "Ограды";

    Церемония вручения кинопремии Золотой глобус. Онлайн-трансляция. Видео
    Facebook CNN
    Красная дорожка церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус"

    "Лучший сценарий" — "Ла-Ла Ленд";

    "Лучший фильм на иностранном языке" — "Она", Elle (Франция, Германия, Бельгия);

    "Лучшая песня" — City of Stars, "Ла-Ла Ленд";

    "Лучшая музыка к фильму" — Джастин Гурвиц, "Ла-Ла Ленд";

    "Лучший анимационный фильм" — "Зоотрополис", Zootopia;

    "Лучший телевизионный сериал (драма)" — "Корона", The Crown (Netflix);

    "Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл)" — "Атланта", Atlanta (FX);

    Мэрил Стрип раскритиковала Трампа
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    "Лучший мини-сериал или фильм для ТВ" — "Американская история преступлений", The People v. O.J. Simpson: American Crime Story (FX);

    "Лучший актер сериала (драма)" — Билли Боб Торнтон, "Голиаф" (Amazon);

    "Лучшая актриса сериала (драма)" — Клер Фой, "Корона" (Netflix);

    "Лучший актер сериала (комедия или мюзикл)" — Дональд Гловер, "Атланта" (FX);

    "Лучшая актриса сериала (комедия или мюзикл)" — Трэйси Эллис Росс, "Черноватый" (ABC); 

    "Лучший актер мини-сериала или фильма для ТВ" — Том Хиддлстон, "Ночной администратор" (AMC);

    Ранее сообщалось, что Аарон Тейлор-Джонсон завоевал учрежденную Ассоциацией зарубежной прессы Голливуда награду "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана.

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