Фотоленты RSS "Золотой глобус" 2017: победители премии 45

"Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)" - Райан Гослинг и "Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)" - Эмма Стоун, оба за фильм Ла-Ла Ленд"