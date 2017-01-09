Красная дорожка церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус"

Церемония вручения кинопремии "Золотой глобус" проходит в Лос-Анджелесе в воскресенье.

Члены Голливудской ассоциации иностранной прессы представляют 55 стран мира с 250 миллионной читательской аудиторией. Их материалы об американском кино публикуют ведущие газеты и журналы Европы, Азии, Австралии и Латинской Америки, такие как Daily Telegraph в Англии, Le Figaro во Франции, L'Espresso в Италии и Vogue в Германии, China Times и другие.

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Каждый год члены HFPA берут интервью у 400 актеров, режиссеров, сценаристов и продюсеров, а также ведут репортажи с 300 съемочных площадок мира.

Трансляция церемонии размещена в интернете на канале CNN в Facebook.