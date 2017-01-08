В Лос-Анджелесе в воскресенье назовут лауреатов премии "Золотой глобус"

КИЕВ, 8 янв – РИА Новости Украина. Члены ассоциации иностранной прессы Голливуда назовут лучшие кино- и телеработы 2016 года на 74-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе.

Вручение награды традиционно состоится в отеле Беверли Хилтон в Калифорнии. Ведущим церемонии, которую в прямом эфире покажет телеканал NBC, станет комик Джимми Фэллон.

Фаворитом нынешнего киносезона считается мюзикл "Ла-ла-ленд". Наблюдатели единогласно прочат ему победу в категории "лучшая комедия", практически гарантированной считается награда и актерскому дуэту картины Стоун и Гослинг. В категорию "лучшая комедия" журналистская ассоциация также включила фильмы "Женщины ХХ века", "Флоренс Фостер Дженкинс" и "Синг Стрит", а также "Дедпул".

Вручение награды "Золотой глобус" считается одной из "самых больших вечеринок" в Голливуде. Не только потому, что задает тон всему сезону кинонаград, но отчасти и потому, что алкогольные напитки гостям разливают как до начала церемонии, так и во время нее.

Ранее сообщалось, что актрисы Натали Портман и Мерил Стрип номинированы на премию "Золотой глобус".

Премия "Золотой глобус" присуждается с 1942 года за кинофильмы и телевизионные картины, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами (HFPA). Премия вручается в 25 номинациях: 14 из них в сфере кино, еще 11 отмечает заслуги на телеэкране. Победителя определяют по итогам голосования членов HFPA, число которых в общей сложности не превышает сотню. Считается, что ввиду своего ограниченного числа и в силу профессии члены HFPA склонны голосовать за наиболее "гламурных" представителей киноэкрана.