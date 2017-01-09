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Вручение премии "Золотой глобус": Мэрил Стрип раскритиковала Трампа

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Эффект Трампа. Мир после выборов в США (303)

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Голливудская актриса Мэрил Стрип на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в своей речи резко раскритиковала новоизбранного президента США Дональда Трампа.
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Так, Стрип отметила инцидент, в котором Трамп спародировал репортера New York Times с инвалидностью Сержа Ковалески.

Церемония вручения кинопремии Золотой глобус. Онлайн-трансляция. Видео
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Красная дорожка церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус"

"Ничего хорошего в этом не было. Но оно (инцидент — ред.) было эффективно и сделало свою работу. Оно заставило аудиторию, на которую был расчет, смеяться и показывать зубы. Это был момент, когда человек, который боролся за то, чтобы сидеть на самом уважаемом месте в нашей стране, пародировал репортера с инвалидностью, которого он превосходит в привилегиях, власти и способности дать отпор", — сказала актриса.

По ее словам, это "разбило ей сердце", так как произошло не в кино, а в настоящей жизни.

Напомним, Стрип вручили премию Сесиля Б. Де Милля за вклад в кинематограф.

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