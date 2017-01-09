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Тейлор-Джонсон на "Золотом глобусе" стал лучшим актером второго плана

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Актер удостоен награды за работу в фильме "Под покровом ночи". Награда в этой категории стала первой из врученных. Всего "Золотой глобус" присуждается в 25 категориях: 14 в кино и 11 на телеэкране.
Аарон Тейлор-Джонсон завоевал награду Золотой глобус за лучшую мужскую роль второго плана
@nbc

КИЕВ, 9 янв – РИА Новости Украина. Аарон Тейлор-Джонсон завоевал учрежденную Ассоциацией зарубежной прессы Голливуда награду "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана, сериал "Атланта" признан лучшим комедийным сериалом в 2016 году, 74-ю церемонию вручения награды из Лос-Анджелеса транслирует телеканал NBC.

Церемония вручения кинопремии Золотой глобус. Онлайн-трансляция. Видео
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Красная дорожка церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус"

Актер удостоен награды за работу в фильме "Под покровом ночи". Награда в этой категории стала первой из врученных сегодня. Всего "Золотой глобус" присуждается в 25 категориях: 14 в кино и 11 на телеэкране.

Лучшим комедийным сериалом стала "Атланта", победив в этой категории "Вице-президент", "Очевидное", "Моцарта из Джунглей" и "Черноватый". Лучшим мужским исполнением в драматическом телесериале признана работа Билли Боба Торнтона, а награду за лучшую женскую роль в комедийном сериале завоевала Трэйси Эллис Росс.

Премия "Золотой глобус" присуждается с 1942 года за кинофильмы и телевизионные картины, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами (HFPA).

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