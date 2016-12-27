Голливудская актриса Керри Фишер. Справка

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Госпитализированная в Лос-Анджелесе после сердечного приступа голливудская актриса Керри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киноэпопее "Звездные войны", скончалась на 61-м году жизни, сообщает издание Hollywood Reporter.

Ниже приводится биографическая справка актрисы.

Американская актриса, сценарист и прозаик Керри Фишер (Carrie Fisher) родилась 21 октября 1956 года в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, США.

Ее отец, Эдди Фишер — известный актер и певец. Мать, Дебби Рейнольдс — профессиональная актриса. Свои первые роли Кэрри Фишер сыграла на сцене бродвейских театров и варьете. В 1973 году она дебютировала на одной сцене с матерью в мюзикле "Ирэн".

В 1975 году начинающая актриса сыграла роль Лорны в фильме Shampoo. В 1977 году она предстала перед зрителями в образе принцессы Леи Органы в фильме "Звёздные войны". Актриса сыграла роль своей героини в эпизодах "Звёздные войны. Эпизод IV. Новая надежда" и "Звёздные войны. Эпизод V. Империя наносит ответный удар". В 1983 году Кэрри Фишер снялась в фильме "Звёздные войны. Эпизод VI. Возвращение джедая".

Актриса снялась в таких фильмах, как "Братья блюз", "Человек в одном красном ботинке", "Амазонки на Луне", "Полиция нравов Голливуда", "Страж времени", "Любопытные", "Она вернулась", "Братья-сёстры, соперники-соперницы", "Сердцеедки", "Крик 3", "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар", "Ангелы Чарли: Только вперёд".

Сыграть одну из главных ролей в своей картине "Просветления Уайта" Кэрри Фишер доверил режиссер Доминик Мерфи. Фильм вышел на экраны в 2009 году.

В 2015 году актриса вновь вернулась к своей звёздной роли принцессы Леи в очередном, седьмом, эпизоде космической саги "Звёздные войны".

Кэрри Фишер снималась в телевизионных сериалах Smallville, "Секс в большом городе", Family Guy, The Star Wars Holiday Special.

Актриса также занималась доработкой и написанием сценариев. Она работала над такими фильмами как "Крюк", "Смертельное оружие-3" и "Сестры по несчастью".

Кэрри Фишер была замужем за певцом Полом Саймоном, их брак не был долгим, они развелись после года совместной жизни. Она родила дочь от гражданского мужа.

27 декабря 2016 года Кэрри Фишер скончалась. У актрисы случился сердечный приступ во время перелета из Лондона (Великобритания) в Лос-Анджелес (США). Ее доставили в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился.