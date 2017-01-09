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Режиссер мюзикла "Ла-Ла Ленд" завоевал "Золотой глобус"

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В категории "лучший режиссер" также были представлены Мэл Гибсон за ленту "По соображениям совести", Кеннет Лонерган за "Манчестер у моря", Том Форд за "Под покровом ночи" и Барри Дженкинс за "Лунный свет".
Режиссер мюзикла Ла-Ла Ленд Дэмьен Шазелл завоевал Золотой глобус
@nbc

КИЕВ, 9 янв – РИА Новости Украина. Режиссер мюзикла "Ла-Ла Ленд" Дэмьен Шазелл завоевал "Золотой глобус", 74 церемонию вручения награды Ассоциации зарубежной прессы Голливуда транслирует телеканал NBC.

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В категории "лучший режиссер" также были представлены Мэл Гибсон за ленту "По соображениям совести", Кеннет Лонерган за "Манчестер у моря", Том Форд за "Под покровом ночи" и Барри Дженкинс за "Лунный свет".

Для Шазелла это второй выход на сцену сегодня, ранее он был удостоен награды за сценарий к этому фильму. Всего "Ла-Ла Ленд" представлен в семи категориях.

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