Райан Гослинг завоевал "Золотой глобус" за роль в фильме "Ла-Ла Ленд"

КИЕВ, 9 янв – РИА Новости Украина. Райан Гослинг завоевал "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле за работу в картине "Ла-Ла Ленд", 74 церемония учрежденной Ассоциацией зарубежной прессы Голливуда премии проходит в Лос-Анджелесе, ее транслирует телеканал NBC.

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Райан Гослинг удостоен престижной награды за мюзикл "Ла-Ла Ленд", представленный на награду семи категориях.

В этой номинации за награду также боролись Хью Грант ("Флоренс Фостер Дженкинс"), Колин Фаррелл ("Лобстер"), Райан Рейнольдс ("Дедпул") и Джона Хилл за "Парни со стволами".

Ранее сообщалось, что Аарон Тейлор-Джонсон завоевал учрежденную Ассоциацией зарубежной прессы Голливуда награду "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана.