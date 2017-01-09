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Райан Гослинг завоевал "Золотой глобус" за роль в фильме "Ла-Ла Ленд"

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Райан Гослинг удостоен престижной награды за лучшую мужскую роль в комедии и мюзикле "Ла-Ла Ленд", представленный на награду семи категориях кинопремии "Золотой глобус".
Райан Гослинг завоевал Золотой глобус за лучшую мужскую роль
@nbc

КИЕВ, 9 янв – РИА Новости Украина. Райан Гослинг завоевал "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле за работу в картине "Ла-Ла Ленд", 74 церемония учрежденной Ассоциацией зарубежной прессы Голливуда премии проходит в Лос-Анджелесе, ее транслирует телеканал NBC.

Церемония вручения кинопремии Золотой глобус. Онлайн-трансляция. Видео
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Красная дорожка церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус"

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Райан Гослинг удостоен престижной награды за мюзикл "Ла-Ла Ленд", представленный на награду семи категориях.

В этой номинации за награду также боролись Хью Грант ("Флоренс Фостер Дженкинс"), Колин Фаррелл ("Лобстер"), Райан Рейнольдс ("Дедпул") и Джона Хилл за "Парни со стволами".

Ранее сообщалось, что Аарон Тейлор-Джонсон завоевал учрежденную Ассоциацией зарубежной прессы Голливуда награду "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана.

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