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Мультфильм "Зверополис" завоевал "Золотой глобус"

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Фильм создал режиссерский тандем Байрона Ховарда, Рича Мура и Джареда Буша. При бюджете в 150 миллионов долларов, кассовые сборы картины уже превысили 1 миллиард долларов.
Режиссерский тандем мультфильма Зверополис Байрона Ховарда, Рича Мура и Джареда Буша
@nbc

КИЕВ, 9 янв – РИА Новости Украина. Полнометражный анимационный фильм "Зверополис" студии Disney стал лучшим мультфильмом 2016 года по версии Ассоциации иностранной прессы Голливуда, лауреата награды "Золотой глобус" объявили на 74-й церемонии в Лос-Анджелесе. Трансляцию ведет телеканал NBC.

Церемония вручения кинопремии Золотой глобус. Онлайн-трансляция. Видео
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Красная дорожка церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус"

В категории "лучший полнометражный фильм" также были представлены "Моана", "Зверопой" и французско-швейцарский фильм "Жизнь кабачка".

Фильм создал режиссерский тандем Байрона Ховарда, Рича Мура и Джареда Буша. При бюджете в 150 миллионов долларов, кассовые сборы картины уже превысили 1 миллиард долларов.

Премия "Золотой глобус" присуждается с 1942 года за кинофильмы и телевизионные картины, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами (HFPA). Премия вручается в 25 номинациях: 14 из них в сфере кино, 11 отмечает заслуги на телеэкране. Победителя определяют по итогам голосования членов HFPA.

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