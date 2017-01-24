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    Культура

    Стали известны номинанты на "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль"

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    Отметим, что 89-я церемония вручения награды состоится 26 февраля в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Ее ведущим впервые станет ведущий вечернего шоу на ABC комик Джимми Киммел.
    Райан Гослинг
    JUSTIN TALLIS / AFP

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Актеры Райн Гонслинг, Кейси Аффлек, Эндрю Гарфилд, Вигго Мортенсен и Дензел Вашингтон претендуют на премию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль".

    Фильм Тони Эрдман получил европейского Оскара
    Канал euronews на Youtube
    Европейского "Оскара" в пяти номинациях получил фильм "Тони Эрдман"

    Номинанты "Оскара" были объявлены 24 января.

    Очередная, 89-я церемония вручения награды состоится 26 февраля в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Ее ведущим впервые станет ведущий вечернего шоу на ABC комик Джимми Киммел. Ранее он пообещал киноакадемикам розыгрыши и "ужасный и сладостный реванш".

    Традиционно объявление номинантов происходит, когда в Калифорнии лишь восходит солнце, исторически это делалось для того, чтобы новости "Оскара" успели попасть на первые полосы утренних газет. В современном мире, где новостной цикл перестал замирать на ночь, а новости люди узнают не из газет, а из Twitter, столь ранний созыв жителей Голливуда на пресс-конференцию многие считают рудиментом.

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