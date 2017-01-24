Номинантов кинопремии "Оскар" назовут во вторник

КИЕВ, 24 янв – РИА Новости Украина. Киноакадемия США во вторник представит названия картин и имена актеров, режиссеров, сценаристов и других создателей кино, которые будут бороться за одну из самых престижных в киномире наград "Оскар".

Очередная, 89-я церемония вручения награды состоится 26 февраля в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Ее ведущим впервые станет ведущий вечернего шоу на ABC комик Джимми Киммел. Ранее он пообещал киноакадемикам розыгрыши и "ужасный и сладостный реванш".

Традиционно объявление номинантов происходит, когда в Калифорнии лишь восходит солнце, исторически это делалось для того, чтобы новости "Оскара" успели попасть на первые полосы утренних газет. В современном мире, где новостной цикл перестал замирать на ночь, а новости люди узнают не из газет, а из Twitter, столь ранний созыв жителей Голливуда на пресс-конференцию многие считают рудиментом.

До сих пор имена номинантов объявляли на специальной пресс-конференции, которую транслировали по ТВ, но на этот раз академия решила изменить порядок: объявление номинантов будет транслироваться на ее сайте. Для объявления "нового класса номинантов" были приглашены актрисы Бри Ларсон, Дженнифер Хадсон, оператор Эмануэль Любецки, режиссер и сценарист Джейсон Райтман, японский актер Кен Ватанабэ, помогать им будет президент киноакадемии Шерил Бун Айзекс.

По правилам премии, в категории "лучшая картина" могут быть представлены до десяти фильмов. Киноакадемики не делят картины по жанровому признаку, поэтому конкуренция при отборе и номинантов, и победителей бывает очень жесткая.

При этом, как сообщила в интервью телеканалу ABC кинокритик Телма Адамс, вероятнее всего киноакадемики ограничатся восемью номинантами. Так, она считает предопределенными номинации фильмов "Манчестер у моря", "Лунный свет", "Ла-ла-ленд", "Прибытие", "Лев" и "Скрытые фигуры". Не исключено, что номинацию также получат "По соображениям совести", "Любой ценой" и "Ограды". Возможно, что академики также отметят номинацией "Чудо на Гудзоне", показавший завидные кассовые сборы, или "Лавинг" о межрасовом браке в Америке 50-х годов.

В любом случае, замечает портал Indiewire, который также прогнозирует восемь картин в борьбе за "главную номинацию", мюзикл "Ла-ла-ленд", скорее всего, "обречен" на рекордное число номинаций и побед на предстоящем "Оскаре".

Портал прогнозирует, что фильм может получить до 15 статуэток "Оскар", что станет абсолютным рекордом премии. Пока никакому фильму не удавалось завоевать более 11 наград. Фору картине будет давать ее жанр, музыкальное оформление может обеспечить ленте сразу несколько номинаций и, возможно, побед.

Категория "лучший фильм на иностранном языке" считается одной из самых престижных кинонаград в мире. Пятерка номинантов, в которую есть шансы попасть у российской картины "Рай", также станет известна во вторник.

Ранее сообщалось, что "Рай" вошел в шорт-лист премии наряду с восьмью картинами из Австралии ("Танна"), Канады ("Это всего лишь конец света", Ксавье Долан), Дании ("Моя земля", Мартин Зандвлиет), Германии ("Тони Эрдман", Марен Аде), Ирана ("Коммивояжер/Продавец", Асгар Фархади), Норвегии ("Выбор короля", Эрик Попп), Швеции ("Вторая жизнь Уве", Ханнес Холм) и анимационным фильмом "Жизнь кабачка" совместного производства Швейцарии и Франции (режиссер Клод Баррас).

Черно-белый фильм Кончаловского рассказывает о людях, жизни которых пересеклись во время Второй мировой войны — русской эмигрантке Ольге, участнице французского Сопротивления, французе-коллаборационисте Жюле и высокопоставленном офицере СС Хельмуте. Действие фильма разворачивается преимущественно в немецком концлагере. Главные роли в картине исполнили Юлия Высоцкая, немецкий актер Кристиан Клаус и француз Филипп Дюкен.

Премьера "Рая" состоялась на 73-м Венецианском кинофестивале, где картина получил главный режиссерский приз — "Серебряного льва".

Учитывая динамику прошедшего киногода, прогнозировать возможных номинантов гораздо сложнее, чем гадать о потенциальных победителях среди уже заявленнных претендентов. Однако кинокритики сходятся в прогнозах, что в этом году следует ожидать роста числа номинированных на премию актеров, представляющих различные расовые группы. Произойдет это не потому, что внезапно на экране стало больше афроамериканцев или играть они стали "заметнее", просто в последние пару лет "Оскар" был обвинен в расовой дискриминации "цветных" актеров.

В 2016 году под давлением общественности и, прежде всего, самих актеров академия, которая, как показывает статистика, по большей части состоит из "белых пожилых мужчин", пообещала большего разнообразия в своих рядах и среди номинантов.

Резонно ожидать в связи с этим, что в числе номинантов на награду в 2017 году могут оказаться получившая ранее "Золотой глобус" Виола Дэвис и Дензел Вашингтон за картину "Ограды", не исключено появление Тараджи Хенсон за "Скрытые фигуры", скорее всего не только номинацию, но и победу на "Оскаре" получит Махершала Али за "Лунный свет".

Номинацию киноманы прочат отмеченным "Золотым глобусом" Кейси Аффлеку за "Манчестер у моря" и Райану Гослингу из "Ла-ла-ленд", вероятнее всего ее также получит Эндрю Гарфилд, который отметился сразу в двух сильных картинах года "По соображениям совести" и "Лунный свет". В числе претендентов на награду критики также называют Вигго Мортенсена за "Капитан Фантастик".

За звание лучшей актрисы, как предполагают критики, предстоит бороться Эми Адамс за "Прибытие", Эмме Стоун за мюзикл "Ла-ла-ленд", Натали Портман с лентой "Джекки" и француженке Изабель Юппер за картину "Она". Не исключено, что академики включат в число номинантов Мэрил Стрип (за картину "Флоренс Фостер Дженкинс"), отметившуюся политическим заявлением против президента Дональда Трампа на церемонии "Золотого глобуса".