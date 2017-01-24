Эмма Стоун, Натали Портман и Мэрил Стрип поборются за "Оскар"

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КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Актрисы Эмма Стоун, Натали Портман и Мэрил Стрип поборются за золотую статуэтку "Оскара" в категории "лучшая актриса".

Стоун претендует на одну из главных кинонаград за роль в мюзикле "Ла-ла-ленд", получившем 14 номинаций. Портман номинирована на "Оскар" за работу в фильме "Джеки" о Жаклин Кеннеди, Стрип — за картину "Флоренс Фостер Дженкинс".

На престижную кинонаграду также номинированы Рут Негга за роль в фильме "Лавинг" и француженка Изабель Юппер за роль в картине "Она".

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89-ая церемония вручения наград премии "Оскар" состоится в Голливуде 26 февраля. Премия академии кинематографических наук и искусств США вручается в 24 номинациях.

Главная ежегодная национальная кинопремия США — "Оскар" — присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук. Победители получают статуэтку — фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.

Ранее стали известны номинанты в категории "Лучшая мужская роль".