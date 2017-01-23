Вышел трейлер фильма "Меч короля Артура" Гая Ричи

В картине рассказывается о восхождении Артура на престол. Путь Артура был невероятно сложен — он сражался со своим дядей Вортигерном, захватившим трон. Главные роли сыграли Чарли Ханнам, Джуд Лоу и Эрик Бана, в картине так же снялся и Дэвид Бекхэм. Премьера запланирована на май 2017 года.

Ранее в сети был опубликован первый трейлер украинского фэнтези-фильма "Сторожевая застава", производством которого занимается компания Kinorob при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

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