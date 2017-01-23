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    Вышел трейлер фильма "Меч короля Артура" Гая Ричи

    (обновлено: )55
    Студия Warner Bros. Pictures на своем YouTube-канале опубликовала трейлер фильма "Меч короля Артура", режиссером которого выступил британец Гай Ричи.
    Warner Bros. Pictures/youtube

    В картине рассказывается о восхождении Артура на престол. Путь Артура был невероятно сложен — он сражался со своим дядей Вортигерном, захватившим трон. Главные роли сыграли Чарли Ханнам, Джуд Лоу и Эрик Бана, в картине так же снялся и Дэвид Бекхэм. Премьера запланирована на май 2017 года.

    Ранее в сети был опубликован первый трейлер украинского фэнтези-фильма "Сторожевая застава", производством которого занимается компания Kinorob при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

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