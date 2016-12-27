Вышел трейлер нового фильма "Чужой"

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Компания 20th Century Fox разместила на канале в Youtube трейлер "Чужой: Завет" Ридли Скотта. Фильм выйдет в прокат в мае 2017 года. Главные роли играют Кэтрин Уотерстон, Дэнни Макбрайд, Майкл Фассбендер и другие.