Вышел трейлер нового фильма "Чужой"

"Чужой: Завет" — американский научно-фантастический фильм режиссера Ридли Скотта, являющийся непрямым продолжением фильма "Прометей" и второй частью приквела серии фильмов о Чужих и шестым фильмом во вселенной Чужих.
В фильме снялись актеры Майкл Фассбендер, Нуми Рапас, Кэтрин Уотерстон, Дэнни Макбрайд, Демиан Бишир, Джасси Смоллетт, Эми Сейметц, Кармен Эджого, Калли Эрнандес, Билли Крудап, Александр Ингланд, Бенжамин Ригби.
Дата премьеры 19 мая 2017 года.
Ранее появились трейлеры фильмов "Человек-паук", "Джон Уик 2" и "Стражи галактики 2".