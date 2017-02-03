Выставка картин мафиози в Италии

Постоянная экспозиция Дворца культуры Реджо-ди-Калабрия насчитывает более 100 картин известных художников. Здесь выставлены произведения Джорджо де Кирико, Лючио Фонтаны, Сальвадора Дали, Доменико Пурификато, Ренато Гуттузо, Антонио Лигабуэ и многих других.

Единственной общей нитью, связывающей эти разнообразные картины, стало то, что все они принадлежали Джоаккино Камполо, "королю игровых автоматов", приговоренному в 2011 году к 18 годам тюремного заключения. Покупая эти картины, он пытался "отмыть" часть своего состояния в 330 миллионов евро и сделать надежные инвестиции в будущее.

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