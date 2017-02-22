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    Культура

    У известного украинского художника украли более 100 картин

    (обновлено: )62
    Национальная полиция открыла уголовное производство по факту кражи картин Ивана Марчука, а министр внутренних дел Арсен Аваков держит этот вопрос на личном контроле.
    Художник Иван Марчук
    Михаил Апостол в Facebook

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. У известного украинского художника Ивана Марчука украли более 100 картин, в связи с чем полиция открыла уголовное производство, сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол.

    По его словам, еще летом прошлого года художник передал свои лучшие полотна для выставки в Испании, как это было и раньше, своему агенту, а тот обещал устроить "художественный переворот в сознании европейцев".

    Михаил Апостол в Facebook
    Одна из украденных картин Ивана Марчука

    "Вывез из мастерской 101 полотно. Дату выставки в музее Прадо (Мадрид) "назначил" сначала на 3 сентября 2016 года, затем "перенес" на октябрь, потом на ноябрь. А с середины декабря перестал отвечать на телефонные звонки художника… Откликнулся в начале января, когда почувствовал, что мастеру советуют обратиться к правоохранителям. Риторика не изменилась, но появились нотки угроз", — написал Апостол на своей странице в Facebook.

    По его словам, Национальная полиция открыла уголовное производство, а глава МВД Арсен Аваков держит этот вопрос на личном контроле.

    Ранее сообщалось, что гражданин Сербии, обвинявшийся в краже из Парижского музея современного искусства картин стоимостью более 100 миллионов евро, приговорен к восьми годам тюремного заключения.

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