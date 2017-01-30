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    Культура

    В Париже начался процесс по делу кражи картин Пикассо и Матисса

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    Сообщается, что процесс проходит над 49-летним сербом Вьераном Томичем, который признался в преступлении. Однако похищенные картины так и остаются ненайденными.
    Посетители у картин Пабло Пикассо. Архивное фото
    RIA News Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Процесс по делу о краже картин стоимостью около 100 миллионов евро из Парижского музея современного искусства начался в понедельник во французской столице.

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    Похищение произошло в ночь на 20 мая 2010 года. Грабители взломали замок железной ограды и вырезали стекло в одном из окон галереи. Утром сотрудники музея обнаружили пропажу "Голубя с зеленым горошком" (Le pigeon aux petits pois) Пикассо, "Пасторали" (La pastorale) Матисса, "Оливы близ Эстака" (L'olivier pres de l'Estaque) Жоржа Брака, "Женщины с веером" (La femme a l'eventail) Амедео Модильяни и "Натюрморта с подсвечниками" (Nature morte aux chandeliers) Фернана Леже. Общая оценочная стоимость картин составляет около 100 миллионов евро.

    В непосредственном совершении кражи обвиняется 49-летний серб Вьеран Томич, уже признавшийся в содеянном. Рецидивист по прозвищу Человек-паук, на счету которого 14 судимостей, тем не менее, не раскрыл заказчиков преступления, сообщает агентство Франс Пресс. Похищенные картины остаются ненайденными.

    Томич был арестован в мае 2011 года. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся двое предполагаемых сообщников, обвиняемых в скупке краденого.

    В ходе следствия Томич рассказал, что планировал похитить только полотно Фернана Леже, однако удачно сложившиеся обстоятельства побудили его не ограничиться одним натюрмортом.

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