Похитителя картин на 100 млн евро в Париже приговорили к 8 годам

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Гражданин Сербии, обвинявшийся в краже из Парижского музея современного искусства картин стоимостью более 100 миллионов евро, приговорен к восьми годам тюремного заключения, передает агентство Франс Пресс.

Похищение произошло в ночь на 20 мая 2010 года. Грабитель взломал замок железной ограды и вырезал стекло в одном из окон галереи. Утром сотрудники музея обнаружили пропажу "Голубя с зеленым горошком" (Le pigeon aux petits pois) Пабло Пикассо, "Пасторали" (La pastorale) Анри Матисса, "Оливы близ Эстака" (L'olivier pres de l'Estaque) Жоржа Брака, "Женщины с веером" (La femme a l'eventail) Амедео Модильяни и "Натюрморта с подсвечниками" (Nature morte aux chandeliers) Фернана Леже.

В непосредственном совершении кражи обвинялся 49-летний серб Вьеран Томич, признавшийся в содеянном. Рецидивист по прозвищу Человек-паук, на счету которого 14 судимостей, тем не менее, не раскрыл заказчиков преступления, сообщает агентство Франс Пресс. Похищенные картины остаются ненайденными.

Томич был арестован в мае 2011 года. Вместе с ним на скамье подсудимых находились двое предполагаемых сообщников — торговец антиквариатом Жан-Мишель Корвез (Jean-Michel Corvez) и часовщик Йонатан Бирн (Yonathan Birn), обвиняемые в скупке краденого. В ходе следствия Томич рассказал, что планировал похитить только полотно Фернана Леже, однако удачно сложившиеся обстоятельства побудили его не ограничиться одним натюрмортом.

Бирн утверждал, что уничтожил и выбросил оказавшиеся у него картины, хотя заплатил за полотно Модильяни 80 тысяч евро. Однако следствие полагает, что похищенные предметы искусства были переданы за границу, хотя не располагает доказательствами этой версии.

Томич был приговорен к восьми годам тюремного заключения, его сообщники получили по семь и шесть лет.

Кроме того, злоумышленники совместно приговорены к выплате штрафа в пользу города Парижа – собственника похищенных картин.