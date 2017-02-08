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    Фотоленты

    Погром выставки в Киеве: испорченные картины и проломленные стены

    (обновлено: )9201
    Погром выставки в Киеве
    Погром выставки в Киеве
    Погром выставки в Киеве
    Погром выставки в Киеве
    Радикалы разгромили посвященную последствиям майдана выставку в Киеве
    Радикалы разгромили посвященную последствиям майдана выставку в Киеве
    Радикалы разгромили посвященную последствиям майдана выставку в Киеве
    Погром выставки в Киеве
    Погром выставки в Киеве.
    Сергей Нужненко / "Радио Свобода"
    Погром выставки в Киеве
    Погром выставки в Киеве.
    Сергей Нужненко / "Радио Свобода"
    Погром выставки в Киеве
    Погром выставки в Киеве.
    Татьяна Безрук / "Украинская правда"
    Погром выставки в Киеве
    Погром выставки в Киеве.
    Татьяна Безрук / "Украинская правда"
    Радикалы разгромили посвященную последствиям майдана выставку в Киеве
    Радикалы разгромили посвященную последствиям "майдана" выставку в Киеве
    Центр визуальной культуры
    Радикалы разгромили посвященную последствиям майдана выставку в Киеве
    Радикалы разгромили посвященную последствиям "майдана" выставку в Киеве
    Центр визуальной культуры
    Радикалы разгромили посвященную последствиям майдана выставку в Киеве
    Радикалы разгромили посвященную последствиям "майдана" выставку в Киеве
    Центр визуальной культуры

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    Погром выставки в Киеве.

    В Киеве радикалы разгромили выставку художника Давида Чичкана, экспозиция которого под названием "Утраченные возможности" была посвящена последствиям "Евромайдана", сообщает "Громадське радио" со ссылкой на сотрудников Центра визуальной культуры, где и проходила выставка.

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    "В Киеве радикалы разгромили выставку художника левых сил… Сегодня во второй половине дня на выставку ворвалась куча людей спортивного телосложения с закрытыми лицами, они испортили все картины экспозиции", — говорится в сообщении.

    Нападение на выставку Чичкана
    канал Olga Papash в YouTube
    Нападение на выставку Чичкана в Киеве: кадры с камеры наблюдения

    Указывается, что нападавшие успели скрыться, испортив все работы до приезда полиции, сотрудники центра написали заявление в правоохранительные органы.

    Согласно сообщению, "нападавшие оделись так, как одеваются участники ультраправых группировок".

    Момент нападения зафиксировала камера видеонаблюдения у входа на выставку (см. видео, кадры сопровождаются нецензурной лексикой и сценами насилия).

    Давид Чичкан — художник, анархо-коммунист, живет и работает в Киеве. Выставка "Утраченные возможности" была посвящена ситуации после Майдана в Украине.

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