Девять картин номинированы на "Оскар" в категории "лучший фильм"

На престижную кинонаграду также номинированы такие картины, как "По соображениям совести", "Скрытые фигуры", "Манчестер у моря", "Любой ценой" и "Ограды".

Церемония вручения наград премии "Оскар" состоится в Голливуде 26 февраля. Премия академии кинематографических наук и искусств США вручается в 24 номинациях.

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Церемония вручения награды состоится в Голливуде 28 февраля. Главная ежегодная национальная кинопремия США — "Оскар" — присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук. Победители получают статуэтку — фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.