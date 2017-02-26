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    Девять картин номинированы на "Оскар" в категории "лучший фильм"

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    "Оскар-2017" (11)

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    Девять картин, включая "Ла-Ла Ленд", "Лев", "Прибытие" и "Лунный свет", номинированы на "Оскар" в категории "лучший фильм года", сообщили в ходе трансляции объявления номинантов на сайте премии.
    Канал ABC News на Youtube

    На престижную кинонаграду также номинированы такие картины, как "По соображениям совести", "Скрытые фигуры", "Манчестер у моря", "Любой ценой" и "Ограды".

    Церемония вручения наград премии "Оскар" состоится в Голливуде 26 февраля. Премия академии кинематографических наук и искусств США вручается в 24 номинациях.

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    Церемония вручения награды состоится в Голливуде 28 февраля. Главная ежегодная национальная кинопремия США — "Оскар" — присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук. Победители получают статуэтку — фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.

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