МВД: художнику Марчуку вернули украденные картины

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол сообщил в Facebook, что украинскому художнику Ивану Марчуку вернули 101 картину, которые исчезли после передачи агенту для организации выставки в Испании.

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По информации Апостола, операция "Возвращение" продолжалась четыре дня. По состоянию на 16.00 23 февраля было возвращено 60 картин, уже через час художник получил все пропавшие картины.

Советник министра внутренних дел также отметил, что спецоперация удалась благодаря совместным действиям СМИ, народных депутатов, общественных деятелей и личному контролю министра МВД Арсена Авакова.

Ранее сообщалось, что полиция открыла уголовное дело по факту хищения 100 картин известного украинского художника Ивана Марчука.