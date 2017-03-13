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    Норвежцы побили рекорд по продолжительности хоккейного матча

    (обновлено: )2110
    Общая продолжительность игры между норвежскими хоккейными командами составила рекордные 217 минут и 14 секунд чистого времени. В связи с затянувшейся игрой люди начали заявлять в полицию о пропаже своих близких, которые пошли на хоккейный матч и не вернулись.
    Игрок команды Сторхамар радуется победе
    @StorhamarHockey

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Норвежские хоккейные команды "Сторхамар" и "Спарта" установили новый рекорд после того, как они провели самый длинный матч в истории, сообщает портал Fox Sports.

    Чтобы определить победителя, команды в матче плей-офф были вынуждены провести восемь овертаймов. Матч начался 12 марта в 18:00 по местному времени и закончился только в 2:32 13 марта.

    Общая продолжительность игры составила рекордные 217 минут и 14 секунд чистого времени. Встреча закончилась победой "Сторхамара" со счетом 2:1.

    Как отмечается, в связи с затянувшейся игрой люди начали заявлять в полицию о пропаже своих близких, которые пошли на хоккейный матч и не вернулись.

    Норвежцы побили рекорд, установленный 24 марта 1936 года. Тогда команды "Детройт Ред Уингс" и "Монреаль Канадиенс" боролись в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) США на протяжении 176 минут и 30 секунд.

    Ранее сообщалось, что игроки молодежной сборной США по хоккею (игроки не старше 20 лет) стали победителями Чемпионата мира, обыграв в финале хозяев первенства — сборную Канады.

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