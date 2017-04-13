Грань нищеты. Украинцы в тисках бедности

Анна Лаба, РИА Новости Украина

По стандартам ООН, если человек тратит на проживание и продукты менее 5 долларов в день,(в месяц это менее 150 долларов, учитывая не только питание, но и расходы на коммунальные платежи, проезд и пр.), то он живет за порогом бедности.

Согласно последнему отчету ООН по рейтингу человеческого развития в мире, на сегодняшний день 60% украинцев живут за чертой бедности. В рейтинге человеческого развития ООН, Украина заняла 84 место.

Эксперты в области социологии обсудили на пресс-конференции в РИА Новости Украина стремительные темпы обнищания украинцев и способы преодоления бедности в стране.

Стремительное обнищание

По оценкам социологов, за последние три года в Украине наблюдается стремительное обнищание населения. Доходы большой доли украинцев на протяжении длительного времени едва позволяли сводить концы с концами, а в последнее же время снижение существенно ускорилось. Обыденной практикой для украинских семей стала экономия на самом необходимом, в том числе и на еде. Миллионы людей ведут постоянную борьбу за выживание.

"На основании тех данных, которые мы в частности сегодня собираем в рамках мониторинговых исследований по опросам населения, мы можем говорить фактически о том, что социально-экономическая ситуация характеризуется очень быстрым, стремительным обеднением населения, если оценивать динамику за последние несколько лет. И это связано и с проблемами курса гривны, и с ростом цен на продукты питания и различного рода услуги: на лечение, тарифов на транспортные услуги, тарифов на жилищно-коммунальные услуги", — сказала председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева.

Она обратила внимание, что сегодня только 23% опрошенных относят свою семью к категории "средней". И это уже говорит об определенном искривленном восприятии субъективной самооценке материального положения.

"Потому что 40% оценивают свою семью ниже среднего — как очень бедную и бедную, еще 32% говорят, что они ниже среднего. То есть мы суммарно выходим на такой показатель, как 72,5% населения, которые считают, что они живут хуже, чем в среднем. И это мы измеряем как уровень субъективной бедности — 72,5%", — пояснила Балакирева, добавив, что эти данные коррелируются с другими показателями.

Согласно одному из социологических методов оценки бедности, считается, что если 40% и больше дохода семьи тратится на питание, то эти семьи находятся на уровне бедности, поскольку не хватает средств на все другие расходы, рассказала социолог.

"По нашим показателям те же 72% опрошенных тратят 40 и больше процентов на продукты питания", — сообщила Балакирева.

Институт социологии также измеряет такие показатели, субъективный прожиточный минимум, достаточный для одного члена семьи в месяц, и он также указывает на то, что бедными себя считает 72% украинских семей.

"Если мы говорим о минимальном доходе на одного члена семьи, то в декабре 2016 года он оценивался людьми как 4085 гривен. И если мы начнем сравнивать это с официальным показателем в 1600 гривен, то мы имеем разницу фактически в три раза. А если сравниваем с уровнем минимальной заработной платы, которая гарантируется с января, в 3200 гривен, то понимаем, что та минимальная заработная плата, на которую двое работающих взрослых должны содержать семью, в которой есть дети или люди пожилого возраста, то это говорит об очень большом разрыве. Если доход на одного члена семьи составляет 2700 гривен, то такая семья сейчас субъективно оценивается, как бедная. И когда мы анализируем тот доход, который люди нам согласились назвать, мы получаем также около 72%, где на одного члена семьи приходится меньше, чем эта обозначенная сумма в 2700 гривен", — констатировала социолог, добавив, что резкий рост субъективного прожиточного минимума достаточного для одного человека с сентября 2013 года вырос в два раза.

Тотальная экономия на самом необходимом

Еще одним критерием, который характеризует степень обеднения населения, является показатель, на чем именно экономит среднестатистическая украинская семья.

"Основными статьями экономии сегодня являются продукты питания (65% опрошенных), расходы на лечение и медицинские препараты (51%). На коммунальных платежах экономят 52% опрошенных, 50% экономят на организации своего досуга, и 57% экономят на отдыхе. В целом мы говорим, что сегодня 82% экономят на разных статьях, которые являются статьями первой необходимости. Есть и другие статьи, которые менее важны, но тем не менее, на связи и на мобильной связи тоже сегодня экономят почти 50%, транспортные расходы указали как статью экономии около половины — 49%. Все это характеризует ту ситуацию, которую мы фиксируем на сегодня", — сообщила Балакирева.

По мнению социолога, государство в лице правительства и местной власти должны сегодня обратить особое внимание на целевую поддержку групп населения, которые находятся в очень тяжелом положении и живут за чертой бедности.

Цифры еще страшнее

Научный сотрудник отдела экономической социологии Института социологии НАН Украины Виталина Буткалюк уверена, что в Украине наиболее целесообразно использовать подход в оценке уровня бедности, согласно которому семьи, тратящие 62% и более своего дохода на удовлетворение базовых потребностей в еде, оплате жилища, одежды, – живут в бедности.

По ее словам, если руководствоваться вышеназванным подходом, то станет очевидным, что бедность в Украине носит массовый характер и по охвату, и по глубине проникновения. Именно таким критерием оценки будет руководствоваться Институт социологии при проведении опроса в нынешнем году.

"И мы примерно можем говорить, что эта бедность порядка 90% на сегодня. Мы только в 2017 году так поставим вопрос, а сейчас мы можем говорить только о данных исследования предыдущего года. Тем не менее они нам позволяют давать более-менее комплексную оценку благосостояния украинского общества – каждый третий (34%) украинец говорит о том, что у него не хватает возможности на приобретение самых необходимых продуктов, это не просто бедные, это нищие люди. О том, что не хватает необходимой одежды, говорит каждый четвертый (25%) украинец, о том, что не хватает необходимой медицинской помощи – примерно половина (53%) украинцев. А если говорить о потребностях более высокого уровня, то примерно у половины украинцев не хватает возможности проводить полноценный досуг и полноценный отпуск", — сказала сотрудник отдела экономической социологии Института социологии.

Вся надежда на экономику

Заведующая отделом исследований уровня жизни Института демографии и социальных исследований НАН Украины Людмила Черенько констатирует, что в Украине произошел резкий обвал уровня жизни, и наиболее существенным в этом отношении стал 2015 год по сравнению с 2014 годом.

"В Целях устойчивого развития, к которым Украина присоединилась, сформулирован такой критерий, как фактический прожиточный минимум, который утверждается не официально Верховным Советом, а тот, который Министерство социальной политики считает по наборам в фактических ценах рынка. За последние 1,5-2 года фактический прожиточный минимум примерно в два раза превышал официально утвержденный. То, что озвучено ООН, это действительный показатель, немножко округленный — цифра за 2015 год составила 58,3%. Если брать годовые темпы изменений, то 2015 год по сравнению с 2014 — это обвал в два раза, поскольку по итогам 2014 года уровень бедности по этому критерию составлял 28,6%", — сказала Черенько.

Она напомнила, что тех же Целях устойчивого развития поставлена цель: до 2030 года в четыре раза снизить уровень бедности в стране по этому критерию.

"Можно сказать, что начался новый тренд — снижение бедности уже пошло. Об этом говорят данные за 9 месяцев, и думаю, что весь 2016 год это подтвердит. Но сегодня все зависит от того, насколько быстро пойдет это снижение: оно может быть очень незначительным и вялотекущим, а снижение меньше одного процентного пункта, конечно, приятно, но это не серьезные темпы роста, которые, в общем-то, могут находиться в пределах статистической погрешности", — сообщила эксперт.

По ее словам, возможность Украины достичь до 2030 года уровня бедности в 15% будет зависеть от экономической ситуации.

"Один в один вектор бедности будет повторять экономическую ситуацию. Хотя, с моей точки зрения, одной экономикой нельзя решить проблемы общества и нельзя их напрямую связывать, однако, к сожалению, мы столкнулись с такой ситуацией, что сегодня они связаны напрямую и одно четко зависит от другого", — подытожила Черенько.