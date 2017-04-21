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    Политика

    Министр спорта заявил о готовности взять Мартыненко на поруки

    Тема:

    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко (12)

    (обновлено: )81
    Игорь Жданов заявил, что готов лично взять на поруки экс-нардепа. К аналогичным действиям готовы ряд депутатов Верховной Рады от "Народного фронта" и министров.
    Министр молодежи и спорта Игорь Жданов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Группа депутатов Верховной Рады из фракции "Народный фронт" и министров готовы взять на поруки экс-нардепа Николая Мартыненко, заявил в пятницу министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

    Обнародована запись разговора Онищенко с Мартыненко. Видео
    Страна.ua/Youtube
    Пленки Онищенко. Обнародована новая запись разговора с Мартыненко

    Мартыненко задержали по подозрению в растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Его адвокат Игорь Черезов сообщил, что в пятницу суд намерен избрать экс-депутату меру пресечения. Глава САП Назар Холодницкий заявил, что детективы будут ходатайствовать в суде об аресте на 60 суток Мартыненко с альтернативой залога в 300 миллионов гривен.

    "Я готов лично взять его на поруки, чтобы он находился под домашним арестом, но не в тюрьме… Я думаю, Мартыненко будет освобожден на поруки мне и еще группе депутатов и министров", — заявил Жданов.

    Смотрите также: Охота на крупную рыбу. Подробности задержания Мартыненко

    Аналогичные заявления сделали глава Мининфраструктуры Владимир Омелян, депутат Рады от фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский, ряд других парламентариев, которые пришли в суд, где в пятницу планируется избрание Мартыненко меры пресечения.

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    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко
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