Министр спорта заявил о готовности взять Мартыненко на поруки

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Группа депутатов Верховной Рады из фракции "Народный фронт" и министров готовы взять на поруки экс-нардепа Николая Мартыненко, заявил в пятницу министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Мартыненко задержали по подозрению в растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Его адвокат Игорь Черезов сообщил, что в пятницу суд намерен избрать экс-депутату меру пресечения. Глава САП Назар Холодницкий заявил, что детективы будут ходатайствовать в суде об аресте на 60 суток Мартыненко с альтернативой залога в 300 миллионов гривен.

"Я готов лично взять его на поруки, чтобы он находился под домашним арестом, но не в тюрьме… Я думаю, Мартыненко будет освобожден на поруки мне и еще группе депутатов и министров", — заявил Жданов.

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Аналогичные заявления сделали глава Мининфраструктуры Владимир Омелян, депутат Рады от фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский, ряд других парламентариев, которые пришли в суд, где в пятницу планируется избрание Мартыненко меры пресечения.