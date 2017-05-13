Серена Уильямс вошла в комиссию спортсменов заявки Лос-Анджелеса на ОИ

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В консультативную комиссию спортсменов заявки Лос-Анджелеса на проведение летних Олимпийских игр 2024 года вошла четырехкратная олимпийская чемпионка теннисистка Серена Уильямс и гимнастка Симона Байлз, сообщает Рейтер.

"Я выросла в Лос-Анджелесе, и город научил меня, что любой может добиться успеха, если у него есть мечты и цели. В Лос-Анджелесе есть дух оптимизма, который позволяет таким детям, как я, становиться спортсменами и олимпийцами", — сказала Уильямс.

Сообщается, что общее количество спортсменов в комиссии составило 99 атлетов. Целью комиссии является участие спортсменов во всех вопросах планирования и работе по заявке города.

Напомним, кроме Лос-Анджелеса на проведение Олимпиады-2024 претендует Париж.