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    Спорт

    Серена Уильямс вошла в комиссию спортсменов заявки Лос-Анджелеса на ОИ

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    Общее количество спортсменов в комиссии составило 99 атлетов. Целью комиссии является участие спортсменов во всех вопросах планирования и работе по заявке города.
    Американская теннисистка Серена Уильямс
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В консультативную комиссию спортсменов заявки Лос-Анджелеса на проведение летних Олимпийских игр 2024 года вошла четырехкратная олимпийская чемпионка теннисистка Серена Уильямс и гимнастка Симона Байлз, сообщает Рейтер.

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    "Я выросла в Лос-Анджелесе, и город научил меня, что любой может добиться успеха, если у него есть мечты и цели. В Лос-Анджелесе есть дух оптимизма, который позволяет таким детям, как я, становиться спортсменами и олимпийцами", — сказала Уильямс.

    Сообщается, что общее количество спортсменов в комиссии составило 99 атлетов. Целью комиссии является участие спортсменов во всех вопросах планирования и работе по заявке города.

    Напомним, кроме Лос-Анджелеса на проведение Олимпиады-2024 претендует Париж. 

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